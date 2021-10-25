BIST 1.486
DOLAR 9,75
EURO 11,34
ALTIN 564,70
HABER /  DÜNYA
ADV Awox hayatın her anında yanınızda

Fanatik Yahudiler İsrail polisi korumasında Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Fanatik Yahudiler İsrail polisi korumasında Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi

İsrail polisinin eşlik ettiği onlarca fanatik Yahudi, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde bulunan Mescid-i Aksa'nın avlusuna girdi.

Abone ol

Filistin resmi haber ajansı WAFA'ya göre, Kudüs İslami Vakıflar İdaresinden yapılan yazılı açıklamada, 148 fanatik Yahudi'nin Mescid-i Aksa'nın güneybatısındaki El-Meğaribe (Faslılar) Kapısı'ndan Harem-i Şerif'e baskın düzenlediği belirtildi.

İsrail polisi korumasındaki Yahudi grubun, Harem-i Şerif'in avlularında dolaştıktan sonra Mescid-i Aksa'nın Silsile Kapısı'ndan ayrıldığı kaydedildi.

Fanatik Yahudilerin, öğleden sonra da baskınlarını sürdürmesi bekleniyor.

Harem-i Şerif'e fanatik Yahudilerce düzenlenen bu tür baskınlar bölgede gerginliğin tırmanmasına neden oluyor.

Kudüs İslami Vakıflar İdaresinin egemenliği ihlal ediliyor

Mescid-i Aksa, İsrail ile Ürdün arasında 26 Ekim 1994'te imzalanan barış antlaşmasına göre Ürdün Vakıflar, İslami İşler ve Mukaddesat Bakanlığına bağlı Kudüs İslami Vakıflar İdaresinin himayesinde bulunuyor.

Ancak Yahudiler, 2003'ten bu yana İdarenin izni olmadan İsrail'in tek taraflı kararıyla polis eşliğinde kutsal mabede giriyor.

Bu girişleri baskın olarak nitelendiren Kudüs İslami Vakıflar İdaresi, Müslümanların egemenliğinin ihlal edildiğini belirtiyor.

ÖNCEKİ HABERLER
Vakıfbank kredi faiz oranları 2021 yeni taşıt kredisi faiz oranı
Vakıfbank kredi faiz oranları 2021 yeni taşıt kredisi faiz oranı
Ziraat Bankası kredi faiz oranları 2021 yeni konut kredisi faiz oranı
Ziraat Bankası kredi faiz oranları 2021 yeni konut kredisi faiz oranı
Bill Gates Türkiye'de ne arıyor? Lüks yatıyla Bodrum'a demir attı
Bill Gates Türkiye'de ne arıyor? Lüks yatıyla Bodrum'a demir attı
Türkiye'den SİHA sipariş eden Kırgızistan'tan ABD'ye soğuk duş: İzin vermeyeceğiz
Türkiye'den SİHA sipariş eden Kırgızistan'tan ABD'ye soğuk duş: İzin vermeyeceğiz
Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısı bugün yapılacak! Vakalar artıyor yeni önlemler gündemde mi?
Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısı bugün yapılacak! Vakalar artıyor yeni önlemler gündemde mi?
İş yeri sahibiyle kavga etti geri döndü onu bulamayınca kardeşini öldürdü
İş yeri sahibiyle kavga etti geri döndü onu bulamayınca kardeşini öldürdü
Abdullah Gül ilk kez Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı açık açık eleştirdi! 'Bu Türkiye için büyük bir yük'
Abdullah Gül ilk kez Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı açık açık eleştirdi! 'Bu Türkiye için büyük bir yük'
Osman Kavala kimdir aslen nereli neden tutuklu suçu nedir?
Osman Kavala kimdir aslen nereli neden tutuklu suçu nedir?
Ziraat Türkiye Kupası'nda 3. tur mücadelesi yarın başlıyor! TFF'den açıklama
Ziraat Türkiye Kupası'nda 3. tur mücadelesi yarın başlıyor! TFF'den açıklama
Halk Bankası, Ziraat Bankası ve Vakıfbank kredi faizini 200 puan düşürdü! İşte yeni faiz oranları
Halk Bankası, Ziraat Bankası ve Vakıfbank kredi faizini 200 puan düşürdü! İşte yeni faiz oranları