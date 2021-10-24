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Türkiye'den SİHA sipariş eden Kırgızistan'tan ABD'ye soğuk duş: İzin vermeyeceğiz

Türkiye'den SİHA sipariş eden Kırgızistan'tan ABD'ye soğuk duş: İzin vermeyeceğiz

TÜRKİYE ve Rusya'dan insansız hava araçları (İHA) satın alacaklarını duyuran Kırgızistan Devlet Başkanı Sadır Caparov, ülke topraklarında ABD üssü istemediklerini vurguladı.

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Başkent Bişkek'te basın toplantısı düzenleyen Kırgızistan Devlet Başkanı Sadır Caparov, "Türkiye ve Rusya'dan insansız hava araçları (İHA) alacağız. Ayrıca şu anda Rusya'nın yardımıyla kendi reaktif uçaklarımızın onarımını gerçekleştiriyoruz" dedi.

Caparov, Kırgızistan'ın ülke topraklarında ABD hava üssü kurulmasına müsaade etmeyeceğini belirtti.

Kant kentinde Rus askeri üssü bulunduğunu ve bunun yeterli olduğunu kaydeden Sadır Caparov, "Topraklarımızda iki üs bulundurarak kedi fare oyunu oynamak istemiyoruz" ifadelerini kullandı.

Kırgızistan Milli Güvenlik Devlet Komitesi Başkanı General Kamçıbek Taşiyev de Türkiye'ye Bayraktar TB2 silahlı insansız hava aracı (SİHA) siparişi verdiklerini açıklamış ve Rusya'dan Orlan-10 SİHA satın aldıklarını ve keskin nişancı tüfekleri temin ettiklerini dile getirmişti.

ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin ve Genelkurmay Başkanı Mark Milley'in senatörlerle düzenledikleri basına kapalı bir brifingde ABD Başkanı Joe Biden yönetiminin Afganistan'daki hedeflere karşı terörle mücadele misyonları yürütmeye yönelik Orta Asya'daki Rus üslerini kullanma konusunda görüşmelerde bulunduğunu söylediklerini öne sürülmüş; ABD'nin Tacikistan, Özbekistan, Kırgızistan ve diğer bölge ülkelerinin hükümetleriyle görüşmelerde bulunduğu belirtilmişti.

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