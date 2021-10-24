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Twitter'in kurucusundan korkutan sözler: ABD'den başlayıp dünyaya yayılacak

Twitter'in kurucusundan korkutan sözler: ABD'den başlayıp dünyaya yayılacak

Twitter'in kurucu ortağı Jack Dorsey, ABD'de artan enflasyona ağırlık vererek işlerin önemli ölçüde daha da kötüleşeceğini söyledi. Dorsey, sonrasında ise tüm dünyanın etkileneceğini belirtti.

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Pandemi sonrası tüm dünya ekonomileri enflasyonla mücadele ediyor. Tüm pazarlarda A'dan Z'ye tüm ürünlerde ani fiyat artışları yaşanırken ABD'de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) eylülde aylık bazda yüzde 0,4 ve yıllık bazda yüzde 5,4 artışla beklentilerin üzerinde yükselerek 13 yılın en yüksek seviyesine çıktı. 

Aynı zamanda geçtiğimiz günlerde ABD Merkez Bankasının (FED) takip ettiği enflasyon göstergesi PCE Fiyat Endeksi aylık yüzde 0.4, yıllık yüzde 4.3 arttı. Yıllık artış 1991'den beri görülen en büyük artış olarak kayda geçti. 

"Daha da kötüleşecek"

Twitter CEO'su Jack Dorsey, tüm bu verilerin açıklanması sonrasında korkutan enflasyon tahminini kişisel hesabından duyurdu. Hiperenflasyonun yolda olduğunu ifade eden Dorsey, durumun ilk olarak ABD'de ve sonra tüm dünyada baş göstereceğini iddia etti. ABD'de artan enflasyona ağırlık vererek işlerin çok daha kötüye gideceğini belirten Dorsey, sorunun politika yapıcıların beklediğinden daha vahim olduğunu ifade etti. 

Geçriğimiz günlerde FED Başkanı Jerome Powell, enflasyon baskılarının 'tahmin edilenden daha uzun süreceğini' kabul etmişti.
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