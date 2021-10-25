BIST 1.486
DOLAR 9,75
EURO 11,34
ALTIN 564,70
HABER /  GÜNCEL
ADV Awox hayatın her anında yanınızda

Eşi barışma teklifini reddedince kafasına sıktı

Eşi barışma teklifini reddedince kafasına sıktı

KAYSERİ'de Bünyamin Çalışkan (31), boşanmak üzere olduğu eşinin barışma teklifini reddetmesiyle başına dayadığı tabancayı ateşleyip, kendisini ağır yaraladı. 

Abone ol

Olay, saat 10.00 sıralarında, Melikgazi ilçesi Kılıçaslan Mahallesi Müderris Sokak'taki Bozkurt Apartmanı'nın bahçesinde meydana geldi. Bünyamin Çalışkan, boşanmak üzere olduğu eşinin yaşadığı eve gelerek, kendisiyle görüşüp, barışmak istediğini iletti.

Barışma teklifinin reddedilmesi üzerine Çalışkan, belinden çıkardığı tabancayı başına dayayarak, eşinin gözü önünde ateşledi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralanan Çalışkan, sağlık ekibince ambulansla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Bünyamin Çalışkan'ın eşi de ifadesi için polis merkezine götürüldü. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

ÖNCEKİ HABERLER
Bakan Mahmut Özer aşılanan öğretmen sayısını açıkladı
Bakan Mahmut Özer aşılanan öğretmen sayısını açıkladı
İş Bankası kredi faiz oranları 2021 ihtiyaç kredisi son faiz oranları
İş Bankası kredi faiz oranları 2021 ihtiyaç kredisi son faiz oranları
Fanatik Yahudiler İsrail polisi korumasında Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi
Fanatik Yahudiler İsrail polisi korumasında Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi
Vakıfbank kredi faiz oranları 2021 yeni taşıt kredisi faiz oranı
Vakıfbank kredi faiz oranları 2021 yeni taşıt kredisi faiz oranı
Twitter'in kurucusundan korkutan sözler: ABD'den başlayıp dünyaya yayılacak
Twitter'in kurucusundan korkutan sözler: ABD'den başlayıp dünyaya yayılacak
Bill Gates Türkiye'de ne arıyor? Lüks yatıyla Bodrum'a demir attı
Bill Gates Türkiye'de ne arıyor? Lüks yatıyla Bodrum'a demir attı
Türkiye'den SİHA sipariş eden Kırgızistan'tan ABD'ye soğuk duş: İzin vermeyeceğiz
Türkiye'den SİHA sipariş eden Kırgızistan'tan ABD'ye soğuk duş: İzin vermeyeceğiz
29 Ekim resmi tatil mi 2021 kaç gün 29 Ekim tatili olacak?
29 Ekim resmi tatil mi 2021 kaç gün 29 Ekim tatili olacak?
Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısı bugün yapılacak! Vakalar artıyor yeni önlemler gündemde mi?
Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısı bugün yapılacak! Vakalar artıyor yeni önlemler gündemde mi?
İş yeri sahibiyle kavga etti geri döndü onu bulamayınca kardeşini öldürdü
İş yeri sahibiyle kavga etti geri döndü onu bulamayınca kardeşini öldürdü