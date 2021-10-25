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Münevver Karabulutun ailesinin avukatı Epözdemir açıkladı: Çekilmem için 3 milyon Euro teklif edildi

Münevver Karabulutun ailesinin avukatı Epözdemir açıkladı: Çekilmem için 3 milyon Euro teklif edildi

Cem Garipoğlu tarafından öldürülen Münevver Karabulut'un ailesinin avukatlığını yapan Rezan Epözdemir, davadan çekilmesi için kendisine 3 milyon Euro teklif edildiğini ve dava sürecinde tehdit edildiğini söyledi.

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Simge Fıstıkoğlu’nun YouTube kanalında yayınlanan Hayat Okulu'na bu hafta avukat Rezan Epözdemir konuk oldu. Dava süresince tehdit edildiğini açıklayan Epözdemir "Kurşun gönderdiler, 'Seni de öldüreceğiz' dediler, davadan çekilmem için 3 milyon euro teklif ettiler" dedi.
Cem Garipoğlu'nun yakalandığı gün, o dönem muhabir olan Nazlı Çelik, Rıdvan Bıyık, Ahmed Arpat gibi isimlerin aile üyelerini yayına almak için tartıştığını anlatan Epözdemir "Cem Garipoğlu'nun yakalandığı gün Nazlı Çelik, baba Süreyya Karabulut'un koşarak aracına atladı" ifadesini kullandı.

Epözdemir, Karabulut ailesinin Cem Garipoğlu'nun mezarını açtırmak istediğini de söyledi.

Cinayetin işlendiği 3 Mart 2009 gününden sonra 197 gün kaçan Cem Garipoğlu, 17 Eylül 2009 günü avukatıyla birlikte teslim olmuştu. “Çocuğa karşı, tasarlayarak, canavarca bir hisle ve eziyet ederek öldürmek” suçundan 24 yıl hapis cezasına çarptırılan Garipoğlu, 10 Ekim 2014 tarihinde de Silivri'deki kapalı cezaevindeki koğuşunda ölü bulunmuştu.

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