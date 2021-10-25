Bakan Mahmut Özer aşılanan öğretmen sayısını açıkladı

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer aşılanan öğretmenlerle ilgili son durumu açıkladı.

Abone ol

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, okullardaki yüz yüze eğitimsüreciyle ilgili son dakika açıklamasında bulundu.

“(Covid-19 aşısı) Birinci doz aşısını tamamlamış öğretmenlerimizin oranı yüzde 93, ikinci doz aşılarını tamamlamış öğretmenlerimizin oranı yüzde 87."

"Sistemimizde kayıtlı 850 bin sınıf var ve bugün itibariyle sadece bin 817 sınıfta yüz yüze eğitime ara verilmiş. Birinci doz aşısını tamamlamış öğretmenlerimizin oranı yüzde 93, ikinci doz aşılarını tamamlamış öğretmenlerimizin oranı yüzde 87. 2023 yılında hedefimiz, 4 ve 5 yaşta okul öncesi erişimi yüzde 100 oranına çıkarmaktır." dedi.