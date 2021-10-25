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Sözleşmeli öğretmenlik mülakat yerleri 2021 açıklandı mı?

Sözleşmeli öğretmenlik mülakat yerleri 2021 açıklandı mı?

15 bin öğretmen atama takviminin açıklanmasının ardından sözleşmeli öğretmen mülakat yerleri sorgulanmaya başladı. Sözlü sınavlar, 12-27 Kasım'da gerçekleştirilecek. ön başvuru ve sözlü sınav merkezi tercihleri 27 Eylül-8 Ekim'de alındı, atama sonuçları 31 Ocak 2022'de açıklanacak.

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Sözleşmeli öğretmenlik mülakat yerleri için bekleyiş devam ediyor. 15 bin öğretmen atama takvimine göre, mülakat yerleri bilgisi bugün paylaşılacak. Sözlü sınavda 60 ve üzerinde puan alan adaylar, atama için tercih yapabilecek. Peki, sözleşmeli öğretmenlik mülakat yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte 15 bin öğretmen atama takvimi

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 15 bin sözleşmeli öğretmen atama takvimini internet sitesinden yayımladı. MEB'in açıkladığı takvime göre 15 bin öğretmen ataması için ön başvuru ve sözlü sınav merkezi tercihleri 27 Eylül-8 Ekim'de alındı, atama sonuçları 31 Ocak 2022'de açıklanacak.

Adayların sözlü sınava alınacakları sınav merkezleri 25 Ekim'de ilan edilecek. Sözlü sınavlar, 12-27 Kasım'da gerçekleştirilecek. Karantina uygulaması nedeniyle sözlü sınava katılamayan adayların başvuruları ise 12 Kasım-9 Aralık'ta alınacak ve bu adayların sözlü sınavları 13-17 Aralık'ta düzenlenecek. Sözlü sınav sonuçları 27 Aralık'ta ilan edilecek.

Bu takvime göre yapılacak atama işleminde, 2020 ve 2021 KPSS puanları ile başvurular alınacak.

Öte yandan milli sporcuların beden eğitimi alanına sözleşmeli öğretmen olarak atanması için ayrılacak kontenjan, bu atamaya ilişkin alan bazlı kontenjan dağılımı sonrasında belirlenecek ve atama sayısından düşülecek

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