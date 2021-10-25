BIST 1.484
DOLAR 9,66
EURO 11,21
ALTIN 560,39
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL
ADV Awox hayatın her anında yanınızda

İBB 6 bin maaşlı taksi projesinin detaylarını anlattı: 5 bin taksi için geçerli, nakit kalkıyor!

İBB 6 bin maaşlı taksi projesinin detaylarını anlattı: 5 bin taksi için geçerli, nakit kalkıyor!

İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanı Utku Cihan, "Şu an 5 bin taksi UKOME'den çıkarsa İBB çalışanı olacak olan taksi şoförlerinin özlük haklarını yayınladık.

Abone ol

Bu özlük haklarının uygulanabilmesi için perşembe günü 5 bin taksi kararını çıkarmamız gerekiyor. Onaylandığı takdirde birkaç ay içerisinde bu özlük haklarının hayata geçtiğini göreceğiz" dedi. 

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu, sosyal medya hesaplarında İBB'nin 8 maddelik yeni taksi sistemini açıkladı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanı Utku Cihan, projenin detayları hakkında bilgi verdi. Cihan, "Açıkladığımız sistem İstanbul'da yeni taksilerin hayata geçmesiyle beraber, uygulanacak bir sistem. Bu açıklama 5 bin plakanın UKOME'den geçmesiyle şoförlerin özlük haklarına ilişkin yaptığımız bir açıklama. Biz elimizdeki raporlarla İstanbul'un taksi ihtiyacını 6 bin plaka olarak belirlemiştik. Bunun bin tanesini minibüslerden taksiye çevirmiş olduk. Bunun kura çekimlerini de önümüzdeki hafta yapıyor olacağız. Geri kalan 5 bin plaka ile ilgili bir süreç yürütüyoruz. Bu süreci 9 kez UKOME'de dile getirdik. Önümüzdeki perşembe gününde 10'uncu kez dile getireceğiz. Biz 16 milyonun elinde olan bir plaka sistemi kurguladık. Biz bu 5 bin plaka ile beraber İstanbul'daki taksicilik sistemini kurumsallaştırmaya doğru itmeye çalışıyoruz. Mevcuttaki 17 bin 395 taksiyi de kurumsallaşmaya doğru itmeye çalışıyoruz. Bunun pilot uygulaması ise bizim bu 5 bin taksiyle yapacağımız uygulama olacak" dedi. 

Nakit para sistemi kalkacak, İstanbulkart ve kredi kartı geçecek

Cihan, sözlerine şu şekilde devam etti: 

"Şu an 5 bin taksi UKOME'den çıkarsa İBB çalışanı olacak olan taksi şoförlerinin özlük haklarını yayınladık. Taksicinin uzun mesafeye gitme talebi çok fazla. Taksicinin bu talebi fazla para kazanma isteği. Biz bu durumu ortadan kaldırdığımız zaman taksicilerin de davranış şekilleri değişmiş olacak. Biz yeni sistemde nakit para sistemini kaldıracağız. İstanbulkart ve kredi kartıyla çalışacağız. Yine yeni sistemde şoför aylık maaşını ve primi alıyor olacak. Taksici primi çok fazla yolcu aldığında değil, yolcu memnuniyeti oranında olacak" diye konuştu. 

Taksicinin net maaşı 6 bin 622 olacak

Cihan, "Taksicinin net maaşı 6 bin 622 TL olacak. Yıl içerisinde 2 maaş prim alacak. Aynı zamanda taksicinin bir servis hakkı olacak.  Şoförün evine gidip gelirken servis kullanmasını istiyoruz. Taksinin 8 saat mesaisi içerisinde bir öğle yemeği hakkı olacak. Yine tek tip bir kıyafet uygulaması yapmak istiyoruz. Bunun için şoförlere yılda 2 kez bu kıyafetleri sağlayacağız. Taksicilere çalışma süreleri içerisinde eğitimler vereceğiz. Bu özlük haklarının uygulanabilmesi için perşembe günü 5 bin taksi kararını çıkarmamız gerekiyor. Onaylandığı takdirde birkaç ay içerisinde bu özlük haklarının hayata geçtiğini göreceğiz" ifadelerini kullandı. 

ÖNCEKİ HABERLER
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı! Yasaklar ve 10 büyükelçi için karar alınacak
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı! Yasaklar ve 10 büyükelçi için karar alınacak
'Kırmızı' kategorideki Şanlıurfa'da aşı odaları boş kaldı! "Tekrar atak ihtimali var"
'Kırmızı' kategorideki Şanlıurfa'da aşı odaları boş kaldı! "Tekrar atak ihtimali var"
2022 Diyanet kandil günleri ne zaman? 2022 kandil günleri
2022 Diyanet kandil günleri ne zaman? 2022 kandil günleri
Avustralya Açık'ta aşı yaptırmayan tenisçilere 14 gün karantina
Avustralya Açık'ta aşı yaptırmayan tenisçilere 14 gün karantina
TGB'liler 10 büyükelçinin Kavala açıklamasını ABD Büyükelçiliği önünde protesto etti
TGB'liler 10 büyükelçinin Kavala açıklamasını ABD Büyükelçiliği önünde protesto etti
Rusya'da vaka sayısı üst üste rekor kırdı! Putin'den Kovid-19 önlemleri için talimat
Rusya'da vaka sayısı üst üste rekor kırdı! Putin'den Kovid-19 önlemleri için talimat
29 Ekim tatili kaç gün 2021 4 gün olacak mı haberi geldi
29 Ekim tatili kaç gün 2021 4 gün olacak mı haberi geldi
Zap ve Metina'da PKK'ya operasyon: 4 terörist öldürüldü
Zap ve Metina'da PKK'ya operasyon: 4 terörist öldürüldü
Cumhurbaşkanı Erdoğan Azerbaycan'a gidiyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan Azerbaycan'a gidiyor
Türkiye Tarım Kredi Kooperatif Market'in 515'inci şubesi Bilecik'te açıldı
Türkiye Tarım Kredi Kooperatif Market'in 515'inci şubesi Bilecik'te açıldı