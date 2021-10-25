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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan büyükelçilik geri adımına ilk değerlendirme! İstenmeyen kişi ilan edilecek mi?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan büyükelçilik geri adımına ilk değerlendirme! İstenmeyen kişi ilan edilecek mi?

ABD ve diğer büyükelçiliklerin bildiri kararından geri adım atmalarına Cumhurbaşkanlığı'ndan ilk değerlendirme geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan 10 büyükelçinin 'istenmeyen kişi' ilan edileceğini açıklamıştı.

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Cumhurbaşkanlığı kaynakları, ABD ve diğer büyükelçiliklerin açıklamalarının Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından olumlu karşılandığını bildirdi.

ABD'nin ve bazı ülke büyükelçiliklerinin Osman Kavala'yla ilgili açıklamalarından geri atması Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından olumlu karşılandı.

AA'nın Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından aldığı bilgiye göre, ABD'nin ve bazı ülkelerin Ankara büyükelçiliklerinin Viyana Sözleşmesinin 41. maddesine ilişkin yaptıkları açıklama, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından olumlu karşılandı.

Büyükelçilikler geri adım attı

ABD'nin Ankara Büyükelçiliği, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "ABD, 18 Ekim tarihli açıklamaya ilişkin bazı sorunların yöneltilmesi vesilesiyle, Diplomatik İlişkiler Hakkındaki Viyana Sözleşmesi'nin 41. maddesine riayet etmeyi teyit eder." ifadesini kullanmıştı.

Sözleşmeye ilişkin aynı ifadeleri Kanada, Finlandiya, Danimarka, Hollanda, İsveç, Norveç ve Yeni Zelanda'nın Ankara büyükelçilikleri de resmi hesaplarından paylaşmış ya da retweet etmişti.

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