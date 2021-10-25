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Saldırı hazırlığındaki 4 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Saldırı hazırlığındaki 4 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Barış Pınarı bölgesinde 4 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

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MSB'den yapılan açıklamada, terör örgütü PKK/YPG'nin Barış Pınarı bölgesindeki huzur ve güven ortamını bozmasına izin verilmeyeceği vurgulandı.

Açıklamada, "Bölgede her türlü tedbiri alan kahraman komandolarımız bir saldırı girişimini daha önleyerek 4 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi." ifadelerine yer verildi.

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