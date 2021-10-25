Benzinin litresine 44 kuruş zam geldi! Bu geceden itibaren geçerli..
Benzinin litre fiyatı bu gece yarısından itibaren 44 kuruş zamlandı. 44 kuruşluk zam pompa fiyatlarına yansıyacak. İşte zamlı benzin pompa fiyatları...Abone ol
Benzinde 26 Ekim tarihinden (bu gece yarısı saat 24:00'ten itibaren) geçerli olmak üzere 44 kuruşluk pompa fiyatlarına yansıyacak şekilde zam geldi.
Benzine yeni zam geldi. EPGİS'ten yapılan açıklamada benzine 26 Ekim'den itibaren geçerli olmak üzere pompa fiyatlarına yansıyacak 44 kuruşluk zam geldiğini açıkladı.
44 kuruşluk zam sonrası benzinin litre fiyatı ne kadar olacak?: Fiyat artışının ardından benzinin litre satış fiyatı İstanbul'da ortalama 7,92 liradan 8,36 liraya, Ankara'da 8,03 liradan 8,47 liraya, İzmir’de ise 8,03 liradan 8,47 liraya yükselecek.
EPGİS: Yıl sonuna kadar fiyatlar yukarı yönlü görünüyor
Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS) Başkanı Fesih Aktaş Dolar/TL kurunun petrol fiyatlarına olan etkisini değerlendirdi. Bloomberg HT’ye konuk olan Aktaş, kur artışı devam ettikçe zamlarda bir miktar daha yukarı yönlü seyir göründüğünü söyledi. Aktaş son birkaç aydan beri yapılan zamlar için şunları söyledi:
“Benzinde eşel mobilin limitinin doldurulmasından sonra yaklaşık 58 kuruşluk bir zam söz konusu olmuş oldu. LPG’de toplamda 1 lira 25 kuruşluk zam söz konusu, motorinde de 87 kuruşluk bir zam söz konusu oldu. Yıl sonuna kadar maalesef ki ürün fiyatlarının artışı devam ederse, yurt içinde döviz kurunda herhangi bir gerileme olmazsa bir miktar daha yukarı seyir görünüyor.”
“Eşel mobil olmasa, bu zamlardan sonra benzinin litresi 11 liralarda olacaktı” diyen Aktaş, “Benzinde 2 lira 53 kuruş olarak devletin feragati söz konusu. Eğer bu feragat olmasaydı şu an 11,5'lar da olurdu"dedi.