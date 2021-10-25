Benzinin litresine 44 kuruş zam geldi! Bu geceden itibaren geçerli..

Benzinin litre fiyatı bu gece yarısından itibaren 44 kuruş zamlandı. 44 kuruşluk zam pompa fiyatlarına yansıyacak. İşte zamlı benzin pompa fiyatları...

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Benzinde 26 Ekim tarihinden (bu gece yarısı saat 24:00'ten itibaren) geçerli olmak üzere 44 kuruşluk pompa fiyatlarına yansıyacak şekilde zam geldi.

Benzine yeni zam geldi. EPGİS'ten yapılan açıklamada benzine 26 Ekim'den itibaren geçerli olmak üzere pompa fiyatlarına yansıyacak 44 kuruşluk zam geldiğini açıkladı.

44 kuruşluk zam sonrası benzinin litre fiyatı ne kadar olacak?: Fiyat artışının ardından benzinin litre satış fiyatı İstanbul'da ortalama 7,92 liradan 8,36 liraya, Ankara'da 8,03 liradan 8,47 liraya, İzmir’de ise 8,03 liradan 8,47 liraya yükselecek.