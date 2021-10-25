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Benzine 44 kuruş zam geliyor! Bu gece pompaya yansıyacak

Benzine 44 kuruş zam geliyor! Bu gece pompaya yansıyacak

Peş peşe gelen zamlar durmuyor. Geçtiğimiz gün açıklanan benzinin litre satış fiyatına 44 kuruş zam bu gece yansıyacak.

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Dolar/TL kuru ile petrol fiyatlarındaki artış, akaryakıt fiyatlarında da zamları beraberinde getiriyor.

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası'nın (EPGİS) yaptığı duyuruya göre, bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzinin litre satış fiyatına 44 kuruş zam yapıldı.

Fiyat artışının ardından benzinin litre satış fiyatı İstanbul’da ortalama 7,92 liradan 8,36 liraya, Ankara’da 8,03 liradan 8,47 liraya, İzmir’de ise 8,03 liradan 8,47 liraya yükselecek.

Dağıtım firmalarının belirlediği fiyatlar rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösteriyor.

Motorin ve LPG için henüz yeni bir zam kararı bulunmuyor.

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