Yunanistan Başbakanı Miçotakis'ten Doğu Akdeniz açıklaması: Türkiye'nin önünde iki yol var

AVRUPA Birliği (AB) zirvesinde Doğu Akdeniz hakkında açıklamalarda bulunan Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis'in Türkiye'nin önünde iki yol olduğunu ifade ettiği ortaya çıktı.

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YUNANİSTAN Başbakanı Kiriakos Miçotakis'in Avrupa Birliği (AB) zirvesinde Türkiye'nin önünde iki yol olduğunu söylediği belirtildi.

Miçotakis, "Türkiye'nin önünde iki seçeneği var. Uluslararası hukuka göre hareket etmek ya da provokasyona girmek. Bence Türkiye devam eden provokasyonların sonucunu biliyor. Doğu Akdeniz'de bir güç olduğumuzu kanıtladık" ifadeleriyle Avrupalı liderlere seslendi.

Geçtiğimiz hafta Mısır ve Güney Kıbrıs Rum Kesimi (GKRK) ile yaptıkları üçlü zirveye de değinen Miçotakis, "Doğu Akdeniz enerji kriziyle birlikte önem kazandı. Doğu Akdeniz'de yaşananlar AB için hem jeopolitik hem de enerji bakımından önemli" dedi.