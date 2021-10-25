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ABD'li uzmandan kritik dolar tahmini

ABD'li uzmandan kritik dolar tahmini

Doların akıbeti hakkında açıklamalarda bulunan DoubLine Capital Başkanı Jeffrey Gundlach, ABD dolarının tepe noktaya çıktığını, buradan sonra küresel bazda aşağı gideceğini söyledi.

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DoubLine Capital Başkanı Jeffrey Gundlach, ABD dolarının önde gelen para birimleri karşısındaki değerinin tepe noktasını gördüğünü ve doların buradan aşağı geleceğini savundu.

CNBC'ye yaptığı açıklamada ABD'de enflasyonun yılın geri kalanında da yükselmesini ve 2022'de yüzde 4'ün üzerinde kalmasını beklediğini de ifade eden Gundlach, enflasyonun 2021'i yüzde 5 seviyesinde bitirmesini beklediğini vurguladı.

Gundlach, "Enflasyonun 2022'de yüzde 4'ün altına geleceğini düşünmüyorum" dedi.

5 yıl vadeli ABD hazine kağıdı için getiri tahminini 1,25-1,50 aralığında gören Gundlach, emtiaların uzun vadede S&P 500'e göre hala ucuz olduklarını da savundu.

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