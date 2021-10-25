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Türkiye Emekliler Derneğinden zam ve AGİ talebi

Türkiye Emekliler Derneğinden zam ve AGİ talebi

Yıl sonunun gelmesiyle emeklilerin zam telaşı başladı. Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) Genel Başkanı Kazım Ergün, "En düşük emekli aylığı asgari ücret kadar olmalı" derken asgari geçim indiriminin (AGİ) kendilerine de verilmesini istedi.

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Emeklilerin önümüzdeki ocakta ne kadar zam alacağı tartışılmaya başladı. Zam oranının netleşmesi için gelecek iki aylık enflasyon verileri beklenirken emeklilerin aylıklarına ilişkin farklı talepleri bulunuyor.

"Emekliler kayıt dışı çalışıyor"

En düşük emekli aylığının 1500 liraya çıkarılmasının üzerinden 19 ay geçtiğini hatırlatan Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) Genel Başkanı Kazım Ergün, "Hayat çok pahalandı. Ev kirası bile 1500-2000 lira. Bir emeklinin evi yoksa mutlaka bir yakınından destek alıyor veya kayıt dışı ekonomide bir yerde bir iş yapmaya çalışıyorlar" dedi.

"AGİ emekliye de verilmeli"

Emeklilerin beklentilerini anlatan Ergün, "En düşük emekli aylığı asgari ücret seviyesine yükseltilmeli. Emekli maaşı asgari ücret seviyesine çıkarılırsa insanlar biraz nefes alır. Bizler yüzde 4 ek ödeme alıyoruz. Bir emeklinin 3 bin lira maaşı varsa yüzde 4 ek ödemeyle 120 lira alıyor. Çalışanlar asgari geçim indirimi (AGİ) adı altında 300 liranın üzerinde yardım alıyor. Emekli ve çalışan ayrılmamalı. Devlet böyle bir asgari geçim indirimi veriyorsa emekliye de vermeli. Ek ödeme tutarı yüzde 4'ten yüzde 10'a çıkarılmalı. Ayrıca 2000 yılı sonrası emeklilerin intibak yasası çıkarılmalı" diye konuştu.

Yüzdeli zam modelini de eleştiren Ergün, seyyanen zam modelinin getirilmesi gerektiğini de söyledi.
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