Dünyanın en şanssız hastası koronavirüsü 335 günde yenerek tarihe geçti

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) dünya genelinde milyonlarca kişinin hayatını kaybetmesine neden olurken ilginç bir haber de ortaya çıktı. ABD'de bir hastanın virüsü yenmesi tam 335 gün sürdü. Söz konusu vaka koronavirüsü inceleyen bilim insanların ilgi odağı oldu.

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Kanseri yenen bir hastanın 335 gün boyunca yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele ederek şimdiye kadar bildirilen en uzun Kovid-19 vakası olduğu açıklandı.

Live Science'de yer alan habere göre yaklaşık bir yıl boyunca koronavirüsü yenmeye çalışan adı açıklanmayan 47 yaşındaki kadının virüsü 2020 baharında kaptığı ve o günden beri tedavi gördüğü belirtildi.

Talihsiz kadın, ABD Ulusal Sağlık Enstitülerinin hastanesine kaldırıldı, taburcu edildiği dönemde dahi evde oksijen desteği almak zorunda kaldı.