Dünyanın en şanssız hastası koronavirüsü 335 günde yenerek tarihe geçti
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) dünya genelinde milyonlarca kişinin hayatını kaybetmesine neden olurken ilginç bir haber de ortaya çıktı. ABD'de bir hastanın virüsü yenmesi tam 335 gün sürdü. Söz konusu vaka koronavirüsü inceleyen bilim insanların ilgi odağı oldu.Abone ol
Kanseri yenen bir hastanın 335 gün boyunca yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele ederek şimdiye kadar bildirilen en uzun Kovid-19 vakası olduğu açıklandı.
Live Science'de yer alan habere göre yaklaşık bir yıl boyunca koronavirüsü yenmeye çalışan adı açıklanmayan 47 yaşındaki kadının virüsü 2020 baharında kaptığı ve o günden beri tedavi gördüğü belirtildi.
Talihsiz kadın, ABD Ulusal Sağlık Enstitülerinin hastanesine kaldırıldı, taburcu edildiği dönemde dahi evde oksijen desteği almak zorunda kaldı.
Aynı virüsü taşıdı
Kovid-19 enfeksiyonunun ilk döneminde toplanan örnekleri inceleyen uzmanlar virüs suşunun değişmediğini belirledi, yani hasta neredeyse bir yıl boyunca aynı virüsü barındırmaya devam etti.
Hastanın daha önce gördüğü lenfoma tedavisi nedeniyle bağışıklık sistemi zayıfladığı ve koronavirüsün hastanın vücudunda bu kadar uzun süre kalabilmesinin nedeninin bu olduğu düşünülüyor.