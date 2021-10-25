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NASA Başkanı Nelson'dan olay sözler: Uzaylılar yapmış olabilir

NASA Başkanı Nelson'dan olay sözler: Uzaylılar yapmış olabilir

Tanımlanamayan uçan cisim (UFO) tartışmalarıyla ilgili olarak Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA) Başkanı Bill Nelson'un son açıklaması sosyal medyanın gündemine oturdu.

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AMERİKAN Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA) Başkanı Bill Nelson'ın açıklamaları sosyal medyada gündem oldu.

Askeri radarlara yakalanan tanımlanamayan uçan cisimler (UFO) hakkında konuşan Nelson, bu cisimleri gören pilotlar ile görüştüğü belirti ve şu ifadeleri kullandı:

"Bir şey gördüklerini biliyorlar. Radarları da bu nesneye kilitleniyor. Ancak bunun ne olduğunu bilmiyoruz. Dünyada bu tür bir teknolojiye sahip bir düşman olmadığını umarız."

Dünya dışı yaşamı aramanın NASA'nın en önemli misyonlarından birisi olduğunun altını çizen Nelson, paralel evren teorilerine de değindi.

"Dünya dışı yaşama inanıyorum"

Dünya dışı yaşam formları aramanın sürekli olarak üzerinde çalıştıkları bir görev olduğunu dile getiren Nelson, "Orada kim var? Biz kimiz? Buraya nasıl geldik? Olduğumuz şeye nasıl dönüştük? Nasıl geliştik? Nasıl uygarlaştık? Ve milyarlarca başka güneşe ve milyarlarca başka galaksiye sahip bir evrende aynı koşullar var mı?" diyerek bunun anlaması çok zor, çok büyük bir konsept olduğunu belirtti.

Nelson, "Benim kişisel görüşüm evrenin çok büyük olduğu ve şimdi başka evrenlerin olabileceğine dair teoriler bile var ve eğer durum buysa ben kimim ki Dünya gezegeninin tek gezegen olduğunu söyleyebilirim" ifadeleri ile evrende Dünya dışında hayat olduğuna dair inancını dile getirdi.

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