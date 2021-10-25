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AK Parti'den 10 büyükelçinin geri adımına ilk yorum

AK Parti'den 10 büyükelçinin geri adımına ilk yorum

Büyükelçilerin skandal 'Kavala' sözlerinden geri adım atmalarının ardından AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten ilk açıklama geldi.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Osman Kavala için serbest bırakılma çağrısında bulunan büyükelçilere "İstenmeyen adam" talimatı vermesi sonrası ABD Büyükelçiliği tarafından yapılan açıklamada, ülkelerin iç işlerine saygı duyulduğu belirtildi. Bu açıklama, Cumhurbaşkanı Erdoğan, büyükelçiliğin bu açıklamasını olumlu olarak karşıladı. Konuyla ilgili AK Parti Sözcüsü Çelik, "Cumhurbaşkanımız devletimizin başı olarak bu duruşu en net ve en güçlü şekilde ortaya koymuştur" dedi.

'Osman Kavala serbest kalsın' çağrısında bulunarak Türk yargısı ve içişlerini hedef alan 10 büyükelçi geri adım attı. ABD'nin Ankara Büyükelçiliği, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "ABD, 18 Ekim tarihli açıklamaya ilişkin bazı sorunların yöneltilmesi vesilesiyle, Diplomatik İlişkiler Hakkındaki Viyana Sözleşmesi'nin 41. maddesine riayet etmeyi teyit eder." ifadesini kullandı.

Ak Parti'den ilk açıklama

Büyükelçilerin skandal 'Kavala' sözlerinden geri adım atmalarının ardından AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten ilk açıklama geldi. Çelik, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Milletimizin ve devletimizin ülkemizde görev yapan diplomatlara karşı misafirperverliği dünyaca ünlüdür. Kurallara riayet ederek ülkemizle kendi ülkeleri arasındaki bağları güçlendirmek için çalışan diplomatlar her zaman takdir edilmektedir.

Aynı şekilde devletimizin egemenliği konusunda da çok yüksek bir hassasiyete sahibiz. Ülkemizin içişlerine ve egemenlik haklarına karışma anlamına gelen her beyanı en güçlü şekilde reddettik ve reddedeceğiz. Cumhurbaşkanımız devletimizin başı olarak bu duruşu en net ve en güçlü şekilde ortaya koymuştur." ifadelerini kullandı.

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