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Gazprom'dan Türkiye'ye 25 milyar metreküp gaz sevki planı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Gazprom'dan Türkiye'ye 25 milyar metreküp gaz sevki planı

RUS enerji şirketi Gazprom Export'un Başkanı Elena Burmistrova, yılın 9 ayında Türkiye'ye doğal gaz sevkiyatını geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 138,8 artırdıklarını belirterek, "Türkiye'ye yıl sonuna kadar 24-25 milyar metreküp doğal gaz sevk etmeyi planlıyoruz" dedi.

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RUS enerji şirketi Gazprom Export'un Başkanı Elena Burmistrova, Rusya'nın doğal gaz ihracat hacimlerine yönelik değerlendirmelerde bulundu.

Gazprom'un yıl sonuna kadar Avrupa ve Türkiye pazarına toplam 183 milyar metreküp doğal gaz sevk etmeyi planladığını aktaran Burmistrova, "Sevkiyatın ortalama fiyatının bin metreküpte ortalama 270 dolar düzeyinde gerçekleşmesini öngörüyoruz" ifadesini kullandı.

Türkiye pazarında Rus gazına yönelik talebin de arttığını belirten Burmistrova, "Yılın 9 ayında Türkiye'ye gaz sevkiyatını geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 138,8 artırdık. Türkiye'ye yıl sonuna kadar 24-25 milyar metreküp doğal gaz sevk etmeyi planlıyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

Avrupa'daki ülkelerin doğal gaz depolama tesislerinde açık bulunduğuna işaret eden Burmistrova, "Avrupa, sonbahar-kış dönemine depolama tesislerinde doğal gaz açığıyla girecek. Geçen yılın kış sezonunda Avrupa'daki depolama tesislerinden geçen yıl rekor düzeyde doğal gaz çekilmişti. Rezervlerin tazelenmesine yönelik süreç ise normalden daha geç başlatıldı" ifadelerini kullandı.

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