Erdoğan'dan artan gıda fiyatlarıyla ilgili açıklama: Fırsatçılara göz açtırmayacağız

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine toplantısının ardından son dönemde artan gıda fiyatlarıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

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Erdoğan, "Yaşanan fiyat artışları ve diğer sıkıntıları vatandaşlarımızı bunaltmaması için gereken tedbirleri alıyoruz. Fırsatçılara da göz açtırmayacağız. Bu konudaki denetimleri sıkılaştırıyoruz" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 3 saat 40 dakika süren Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sonrası gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

"Gelişmiş ülkelerde durum çok daha vahim"

Artan gıda fiyatlarıyla ilgili de konuşan Erdoğan, "Şu anda bakıyorsunuz her evde araba var, kapıcısında araba var. Şu anda 2. el araba yetişmiyor zaten. Bunları nasıl görmemezlikten geliyorsunuz . Ama bunu televizyon ekranlarından vatandaşa anlatıp kandırabilirsiniz ama bizi kandıramazsınız. Çünkü biz her şeyin istatistiğini tutuyoruz. Büyük vizyonlara ve hedeflere odaklanırken burnumuzun dibindeki meselelere sırtımızı dönmüyoruz. Terörle mücadele, işsizlikle mücadele bizim için aynı mesafededir. Bunları hepsi de aynı makinanın farklı parçaları gibi birbiriyle yakından ilişkilidir. Bu dönemdeki talihsizliğimiz, küresel kriz ile ülkemize saldırıların aynı dönemde olmasıdır. Türkiye bu fiyat artışlarını halkına nispeten yansıtan ülkelerin başında geliyor. Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde durum çok daha vahimdir. Türkiye olarak artan üretim ve lojistik gücümüzle yaşanan sıkıntıları kendimiz için fırsata dönüştürme yolunda emin adımlarla ilerliyoruz. Yaşanan fiyat artışları ve diğer sıkıntıları vatandaşlarımızı bunaltmaması için gereken tedbirleri alıyoruz." şeklinde konuştu.

"Fırsatçılara göz açtırmayacağız"

Erdoğan sözlerine şöyle devam etti:

"Sözlerine elektrik ve doğalgaz fiyatlarındaki maliyet satış fiyatlarında devlet olarak sübvansiyon yapıyoruz. Önümüzdeki dönemde bu doğrultuda atacağımız ilave adımlarımız olacak. Salgın döneminde fedakarlık yapan vatandaşlarımızın üzerine daha fazla yük binmemesi için gereken önlemleri almakta kararlıyız. Fırsatçılara da göz açtırmayacağız. Bu konudaki denetimleri sıkılaştırıyoruz. 2022 Bütçemizi de bu anlayışla hazırladık. Bunun için Cumhurbaşkanı, Kabine yönetim olarak üzerimize düşünleri yapıyoruz, yapmayı sürdüreceğiz. Salgın krizinden iklim değişikliğine kadar her hususta ülkemizin küresel sistemdeki söz hakkını ve itibar konumu için her adımı attık, atmayı sürdüreceğiz."