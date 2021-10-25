Mastercard ve USHAŞ'tan sağlık turizminde stratejik ortaklık

Ödeme teknolojileri şirketi Mastercard ve Uluslararası Sağlık Hizmetleri (USHAŞ) Türkiye’de uluslararası sağlık turizmini geliştirme amacıyla yeni bir iş birliği hayata geçirdi.

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Ödeme teknolojileri şirketi Mastercard'ın açıklamasına göre Uluslararası Sağlık Hizmetleri (USHAŞ) tarafından geliştirilen 'Turkish Medical City' platformu kapsamında Türkiye'yi tedavi olma amacıyla ziyaret eden yabancı Mastercard kullanıcıları USHAŞ'ın anlaşmalı olduğu hastanelerde özel fırsatlardan faydalanarak uçtan uca hizmet alabilecek.

İlk olarak Azerbaycan, Gürcistan ve Kazakistan’da kasım ayı itibarıyla devreye girecek iş birliğinin etki alanının gelecek dönemde genişletilmesi planlanıyor.

Mastercard global finansal kuruluşlar ağı üzerinden USHAŞ'ın kampanyalarına pazarlama desteği verecek ve Türkiye’nin sağlık kapasitesinin, imkanlarının ve potansiyelinin yurt dışında etkin bir şekilde tanıtılmasını katkı sağlayacak.

Türkiye'yi tedavi amaçlı ziyaret eden turistlere en iyi deneyimi sunma amacıyla geliştirilen 'Turkish Medical City' projesi ile USHAŞ'ın sunduğu sağlık paketlerinden faydalanan turistler bu yeni iş birliğiyle birlikte Mastercard'ın teknolojik altyapısının ve ortaklık ağının avantajlarından yararlanarak işlemlerini hızlı, güvenli ve kolay bir şekilde gerçekleştirebilecek, Mastercard kullanıcılarına aynı zamanda özel indirimler ve VIP hizmetlerde de sunulacak.

Bu işbirliği ile Türkiye'ye yakın bölgemizden medikal turizm amacıyla gelen turist sayısının üç yılda anlamlı bir şekilde artırılması öngörülüyor. Açıklamaya göre hedef pazarlarda iş ortakları ağı aracılığıyla projenin tanıtım ve stratejik pazarlama faaliyetlerini üstlenecek olan Mastercard; sadakat programları, hedefleme araçları ve konaklama gibi tamamlayıcı sektörlerde turistlere sunulan özel avantajlarla projenin geliştirilmesine ve yaygınlaştırılmasına destek olacak.

Mastercard, 'Turkish Medical City' platformundaki sağlık paketlerini ve özel avantajları 3 ülkedeki Mastercard ve Maestro kart sahiplerine ulaştıracak.

USHAŞ'ın sağlık paketi kapsamında hastanın havalimanından indiğinde karşılanması, tedavi göreceği hastaneye transferi, hastanede refakatçi sağlanması, tercüman hizmeti, kayıt ve ödeme gibi evrak işlerinde kolaylık sağlanması gibi özel hizmetler verilecek.