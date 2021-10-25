Beşiktaş Galatasaray maçı golleri ve geniş özeti

Beşiktaş, Süper Lig'in 10. haftasında konuk ettiği Galatasaray'ı Larin'in attığı gollerle 2-1 mağlup etti. Cicaldau'nun kaydettiği golle öne geçen sarı-kırmızılılar geride olduğu dakikalarda Mohamed ile bir penaltı vuruşundan yararlanamadı. Bu sonuçla 20 puana yükselen Beşiktaş, lider Trabzonspor'un 4 puan arkasında yer aldı. Galatasaray ise 17 puanda kaldı.

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Süper Lig'de 10. haftanın kapanış karşılaşması dev bir derbiye sahne oldu. Beşiktaş, konuk ettiği Galatasaray'ı 2-1 mağlup etmeyi başardı.

Vodafone Park'ta oynanan karşılaşmada Cicaldau'nun 35. dakikada attığı golle öne geçen Galatasaray, Larin'in 39 ve 64. dakikalarda kaydettiği gollere engel olamayıp sahadan puansız ayrıldı.

Müsabakanın 81. dakikasında Galatasaray'ın Mısırlı golcüsü Mohamed'in kullandığı penaltı atışında Beşiktaş kalecisi Ersin meşin yuvarlağı sağ köşeden çıkartarak gole izin vermedi.

Bu sonuçla 20 puana yükselerek lider Trabzonspor ile arasındaki puan farkını 4'e indiren Beşiktaş, önümüzdeki hafta Hatayspor'a konuk olacak. Ligdeki 3 maçlık galibiyet serisi sona eren ve 17 puanda kalan Galatasaray ise Gaziantep FK'yi ağırlayacak.

Maçtan önemli dakikalar

10. dakikada Pjanic'in sağdan kullandığı serbest vuruşta meşin yuvarlak üst direğe çarparak auta çıktı.

20. dakikada Larin'in ara pasında Galatasaray savunmasının uzaklaştıramadığı topla buluşan Teixeira kötü bir vuruşla meşin yuvarlağı auta gönderdi.

31. dakikada Cicaldau'nun serbest vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta gitti.

35. dakikada Galatasaray üstünlük golünü buldu. Kerem'in pasıyla ceza alanı önünde topla buluşan Cicaldau sert bir vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 0-1

39. dakikada Beşiktaş skoru eşitledi. Umut'un soldan ortasında altıpasta Muslera'dan önce topa hamle yapan Larin meşin yuvarlağı kafayla filelere gönderdi: 1-1

Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 beraberlikle tamamlandı.

57. dakikada Rosier'in sağdan yerden ortasında arka direkte Larin'den önce Yedlin topu kornere gönderdi.

64. dakikada Pjanic'in sağdan kullandığı korner atışında ön direkte Necip'in kafayla dokunduğu topu arka direkte önünde bulan Larin meşin yuvarlağı bekletmeden filelere göndererek takımını 2-1 öne geçirdi.

66. dakikada Kerem'in kafayla indirdiği topu ceza alanı önünde bulan Halil'in sert şutunda meşin yuvarlak direğin dibinden auta gitti.

79. dakikada Galatasaray'ın sağdan geliştirdiği atakta ceza alanı içinde topla buluşan Kerem'in yerden şutunda müdahale eden Vida'nın top eline çarpınca hakem Fırat Aydınus penaltı noktasını gösterdi.

81. dakikada Mohamed'in kullandığı penaltı atışında sağ köşeye giden topu kaleci Ersin tokatladı ve gole izin vermedi.

90+1. dakikada Kerem'in ceza alanı önünden şutunda meşin yuvarlak üstten auta gitti.

Beşiktaş karşılaşmayı 2-1 kazandı.

Beşiktaş: 2 - 1 :Galatasaray

Stat: Vodafone Park

Hakemler: Fırat Aydınus, Aleks Taşcıoğlu, Erdem Bayık

Beşiktaş: Ersin Destanoğlu, Rosier, Necip Uysal (Dk. 90+4 Welinton), Vida, Umut Meraş, Josef, Pjanic, Teixeira (Dk. 83 Salih Uçan), Ghezzal (Dk. 89 Kenan Karaman), Larin, Batshuayi (Dk. 90+3 Güven Yalçın)

Galatasaray: Muslera, Yedlin (Dk. 78 Ömer Bayram), Nelsson, Marcao, Van Aanholt, Taylan Antalyalı (Dk. 64 Halil Dervişoğlu), Berkan Kutlu, Cicaldau (Dk. 90 Barış Alper Yılmaz), Morutan (Dk. 64 Babel), Kerem Aktürkoğlu, Diagne (Dk. 78 Mohamed)

Goller: Dk. 35 Cicaldau (Galatasaray), Dk. 39 ve 64 Larin (Beşiktaş)

Sarı kartlar: Dk. 41 Ghezzal, Dk. 75 Teixeira, Dk. 90+5 Ersin Destanoğlu (Beşiktaş), Dk. 48 Taylan Antalyalı, Dk. 70 Marcao (Galatasaray)