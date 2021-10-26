Cumhurbaşkanı Erdoğan Azerbaycan'a gidiyor! Cumhurbaşkanlığına Fuat Oktay vekalet edecek
Resmi Gazete'de yayımlanan tezkereyle, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Azerbaycan ziyareti sırasında Cumhurbaşkanlığı makamına Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay vekalet edecek.Abone ol
Cumhurbaşkanlığına, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın vekalet etmesine dair tezkere, Resmi Gazete'de yayımlandı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan tezkerede "26 Ekim 2021 tarihinde Azerbaycan Cumhuriyeti'ne ziyarette bulunacağımdan, dönüşüme kadar Cumhurbaşkanlığına; Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 106 maddesi uyarınca, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay vekalet edecektir" ifadesi yer aldı.