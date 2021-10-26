BIST 1.493
DOLAR 9,61
EURO 11,17
ALTIN 557,38
HABER /  POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan Azerbaycan'a gidiyor! Cumhurbaşkanlığına Fuat Oktay vekalet edecek

Demirören Haber Ajansı
Demirören Haber Ajansı
Cumhurbaşkanı Erdoğan Azerbaycan'a gidiyor! Cumhurbaşkanlığına Fuat Oktay vekalet edecek

Resmi Gazete'de yayımlanan tezkereyle, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Azerbaycan ziyareti sırasında Cumhurbaşkanlığı makamına Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay vekalet edecek.

Abone ol

Cumhurbaşkanlığına, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın vekalet etmesine dair tezkere, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan tezkerede "26 Ekim 2021 tarihinde Azerbaycan Cumhuriyeti'ne ziyarette bulunacağımdan, dönüşüme kadar Cumhurbaşkanlığına; Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 106 maddesi uyarınca, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay vekalet edecektir" ifadesi yer aldı.

ÖNCEKİ HABERLER
Sultangazi'de park halindeki otomobil alev alev yandı!
Sultangazi'de park halindeki otomobil alev alev yandı!
Fatih Terim'den penaltı tepkisi!
Fatih Terim'den penaltı tepkisi!
Fahrettin Altun: "Cumhurbaşkanımızın gösterdiği liderliğe minnettarız"
Fahrettin Altun: "Cumhurbaşkanımızın gösterdiği liderliğe minnettarız"
Beşiktaş Galatasaray maçı golleri ve geniş özeti
Beşiktaş Galatasaray maçı golleri ve geniş özeti
Devlet Bahçeli'den Ziya Gökalp mesajı
Devlet Bahçeli'den Ziya Gökalp mesajı
Türkiye 25 Ekim 2021 koronavirüs vaka ve ölü sayısı! Sağlık Bakanlığı Covid-19 tablosu
Türkiye 25 Ekim 2021 koronavirüs vaka ve ölü sayısı! Sağlık Bakanlığı Covid-19 tablosu
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev telefonda görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev telefonda görüştü
Elif Çakal'ın şüpheli ölümü: Tutuklu 3 kişi tahliye oldu
Elif Çakal'ın şüpheli ölümü: Tutuklu 3 kişi tahliye oldu
Erdoğan'dan artan gıda fiyatlarıyla ilgili açıklama: Fırsatçılara göz açtırmayacağız
Erdoğan'dan artan gıda fiyatlarıyla ilgili açıklama: Fırsatçılara göz açtırmayacağız
Mastercard ve USHAŞ'tan sağlık turizminde stratejik ortaklık
Mastercard ve USHAŞ'tan sağlık turizminde stratejik ortaklık