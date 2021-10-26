BIST 1.493
DOLAR 9,61
EURO 11,17
ALTIN 557,38
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Sultangazi'de park halindeki otomobil alev alev yandı!

Demirören Haber Ajansı
Demirören Haber Ajansı
Sultangazi'de park halindeki otomobil alev alev yandı!

SULTANGAZİ'de gece park halindeki otomobilde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alev alev yanan otomobil olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Abone ol

Yangın Sultangazi, Zübeyde Hanım Mahallesinde saat 04.00 sıralarında çıktı. Edinilen bilgiye göre, 1479/1 Sokakta park halindeki 34 RB 0648 plakalı otomobilden alevlerin yükseldiğini gören mahalle sakinleri durumu hemen itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi.

Bu sırada alevler tüm otomobili sardı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri alev alev yanan otomobile müdahale etti. Polis ekipleri de çevrede önlem aldı. İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla otomobilde çıkan yangın söndürüldü.

Yangın sonrası otomobil tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Yanan otomobilin ise birkaç gün önce sokağa bırakıldığı iddia edildi.

ÖNCEKİ HABERLER
Fatih Terim'den penaltı tepkisi!
Fatih Terim'den penaltı tepkisi!
Osmaniye'ye şehit ateşi düştü
Osmaniye'ye şehit ateşi düştü
Beşiktaş Galatasaray maçı golleri ve geniş özeti
Beşiktaş Galatasaray maçı golleri ve geniş özeti
ABD'den Osman Kavala açıklaması
ABD'den Osman Kavala açıklaması
Türkiye 25 Ekim 2021 koronavirüs vaka ve ölü sayısı! Sağlık Bakanlığı Covid-19 tablosu
Türkiye 25 Ekim 2021 koronavirüs vaka ve ölü sayısı! Sağlık Bakanlığı Covid-19 tablosu
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev telefonda görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev telefonda görüştü
Elif Çakal'ın şüpheli ölümü: Tutuklu 3 kişi tahliye oldu
Elif Çakal'ın şüpheli ölümü: Tutuklu 3 kişi tahliye oldu
Erdoğan'dan artan gıda fiyatlarıyla ilgili açıklama: Fırsatçılara göz açtırmayacağız
Erdoğan'dan artan gıda fiyatlarıyla ilgili açıklama: Fırsatçılara göz açtırmayacağız
Mastercard ve USHAŞ'tan sağlık turizminde stratejik ortaklık
Mastercard ve USHAŞ'tan sağlık turizminde stratejik ortaklık
Gazprom'dan Türkiye'ye 25 milyar metreküp gaz sevki planı
Gazprom'dan Türkiye'ye 25 milyar metreküp gaz sevki planı