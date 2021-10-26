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Tokat'ta kontrolden çıkan kamyonet 100 metreden uçuruma yuvarlandı: 3 ölü, 1 yaralı

Tokat'ta kontrolden çıkan kamyonet 100 metreden uçuruma yuvarlandı: 3 ölü, 1 yaralı

TOKAT'ın Zile ilçesinde, sürücüsünün virajı alamadığı kamyonetin 100 metrelik uçuruma yuvarlandığı kazada 3 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi yaralandı.

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Kaza, saat 00.30 sıralarında Zile- Yıldıztepe yolunun 8'inci kilometresinde meydana geldi. Cengiz Akan (32) yönetimindeki 06 MTG 02 plakalı kamyonet, virajda sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu yaklaşık 100 metrelik uçuruma yuvarlandı.

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde sürücü Cengiz Akan ile Ferhat Çertel (28) ve Ercan Çertel'in (33) yaşamını yitirdiği belirlendi. Yaralı Mehmet Ergür ise sağlık ekiplerince Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaşamını yitiren 3 kişinin cansız bedeni, kaza yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi için ise aynı hastanenin morguna konuldu.

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