Cami cemaati AK Parti'den neden kopuyor? İYİ Parti ile mücadele böyle mi olacak? Hadi Özışık yorumluyor

İNTİRNETHABER Yayın Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Hadi Özışık, son gelişmeleri yorumladı... 10 Büyükelçi'nin 'Osman Kavala' bildirisinin parde arkasında ne var?.. Temel Karamollaoğlu canlı yayında nasıl tongaya geldi?.. AK Parti'nin kibirlileri İYİ Parti ile mücadele yöntemi nasıl bir akılsızlık ürünü?.. Cami cemaati AK Parti'den neden uzaklaşıyor?.. İşte Hadi Özışık'ın yorumları...

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10 büyükelçinin Osman Kavala bildirisi uluslararası krize dönüştü...

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, “Bugün Kavala’nın serbest bırakılmasını isteyenler, yarın Abdullah Öcalan’ın da özgür kalmasını isteyebilir” dedi.

Görünen köy kılavuz ister mi?..

Bunların hayalindeki Türkiye’yi PKK’lı bir gazeteci ballandıra ballandıra bakın nasıl anlatıyor...

Recep Tayyip Erdoğan ve Soylu hapse girecek, Apo serbest kalacak, TRT’de konuşacak…

Türkiye'yi böyle hayal ediyor bunlar Kürt sorununu PKK çözecekmiş!..

Korkunun ecele faydası yokmuş. Bu ülkenin İçişleri Bakanı “Apo’yu da hapisten çıkarmak isteyecekler” sözleri korktuğu için söylüyormuş!..

Türkiye’yi böyle hayal ediyor bunlar. Erdoğan’ı hapse tıkmak…

Ülkeyi paramparça etmek…

Mesele Kavala değil yani…

Mesele Türkiye’yi ele geçirmek…

Temel Bey'e Mercedes Bakanlara Renault verin!

Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu...

Temel Bey, iktidarın saltanatından şikayet ederken, sözü makam araçlarına getiriyor ve ülke yöneticilerinin Mercedes’e binmek yerine Renault marka araca binmesini tavsiye ediyor...

Ama hiç beklemediği bir yerden soru gelince, öyle apışıp kalıyor. Beyefendi “Renault marka makam aracı kullanın” diyor ama kendi Mercedes’e özel plakalı araca binmekte sıkıntı görmüyor....

Ne güzel değil mi, sen Renault kullan ben Mercedes kullanayım. Sana haram, bana helal…

Ne güzel fetva değil mi?..

Türkiye’deki muhalefet anlayışı bu…

Temel Karamollaoğlu bu kafayla Türkiye’yi yönetmek istiyor!.

İYİ Parti ile böyle mi mücadele edeceksiniz?

İYİ Parti’nin 4. Kuruluş yıl dönümüydü dün...

AK Parti MKYK üyesi Mücahit Birinci, kongreyle ilgili bir video paylaştı...

Haliç Kongre Merkezi’nin kapalı salonu hınca hınç dolu. İçeriye sığmayanlar dışarıda Meral Akşener’in konuşmasını dinliyor...

O videoya dikkatle bakalım, burada sadece 3-5 kişi mi var?..

Muhalefete muhalefet etmek gerçeğe aykırı videolar paylaşmak değil...

Dolar füze gibi fırlamış, ekonomi batma noktasında. Hayat pahalılığı almış başını gidiyor...

Bu beyefendiler muhalefeti küçümsemekle muhalefetin oylarını düşüreceklerini düşünüyorlar galiba...

Ne diyeyim ben o zaman durmak yok yola devam…

Dolar böyle kontrol altına alındıysa vay halimize!

AK Partili Vedat Demiröz…

“Kurun yüksekliğini görüyoruz ama inanın hepsi kontrol altında” diyor...

Pazartesi sabahı uyanıyoruz, hafta sonu 8.5 olan dolar kuru 9’un üzerine çıkmış. Dolar böyle kontrol altındaysa vay halimize....

Biliyorum bunları dile getiriyorum diye bana kızıyorsunuz; kimileri de haddini aşarak dönek diyor...

Benim döndüğüm falan yok, benim isyanım Erdoğan’ın etrafını saran bu isimlerin bizimle dalga geçer gibi açıklama yapmaları...

Biri mini mini zamlar der, diğeri bir başka şey söyler…

Ben bunları söylüyorum, söylemeye devam edeceğim. İsteyen dönek desin, isteyen başka şeyler söylesin...

Cami cemaati AK Parti'den işte bunun için kopuyor!

Afyonkarahisar’da 155 genç için hafızlık icabet merasimi yapılmış. Caminin ortasına protokol yolu yapılmış...

Numan Kurtulmuş “cami cemaati bizden koptu” demişti...

Haksız değildi, işte bu görüntülerden dolayı cami cemaati AK Parti’den koptu, kopmaya devam ediyor...

Cami içerisinde protokole özel koltuklar…

Yahu Allah’ın evi burası, niye özel koltuk, yerde otursan, dizlerinin üzerinde olsan bir yerlerin mi incinecek?..

Burası caminin içi…

Bir de dışarıyı görmek gerek...

Protokol için yolların kesilmesi, araçların kaldırılması…

İşin garibi, kendi kendilerini medyanın diline düşürmek için ellerinden gelen her şeyi yapıyorlar...

Bu görüntüler milletin hoşuna gidiyor mu sanıyorsunuz?..

Millet bu fotoğraf karelerini gördükçe AK Parti’den soğuyor...