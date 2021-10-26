BIST 1.509
DOLAR 9,47
EURO 11,00
ALTIN 549,48
HABER /  DÜNYA

Veliaht Prens Selman eski kral Abdullah'ı öldürmeyi teklif etti zehirli yüzük kullanmak istedi

Veliaht Prens Selman eski kral Abdullah'ı öldürmeyi teklif etti zehirli yüzük kullanmak istedi

Suudi Arabistan'ın eski üst düzey istihbarat yetkilisi Saad El Jabri, Veliaht Prens Muhammed bin Selman'ın, 2015 yılında hayatını kaybeden ülkenin eski kralı Abdullah'ı öldürmeyi teklif ettiğini öne sürdü.

Abone ol

Suudi Arabistan'ın eski kralı Abdullah bin Abdülaziz el Suud, 2015 yılında 90 yaşında hayatını kaybetmişti.
Kral Abdullah'ın kardeşi olan Selman bin Abdülaziz el Suud, kral olmuştu.
Valiaht Prens Muhammed bin Selman, Kral Selman bin Abdülaziz el Suud'un oğlu.
Ülkenin eski üst düzey istihbarat yetkilisi Saad El Jabri, ABD'nin CBS televizyonuna verdiği röportajda Valiaht Prens Muhammed bin Selman'ın, 2014 yılında babasının tahta geçmesi için amcasını öldürmeyi teklif ettiğini iddia etti.

Zehirli yüzük kullanmak istedi

Saad El Jabri'nin iddiasına göre Valiaht Prens Muhammed bin Selman, bunun için zehirli bir yüzük kullanmak istedi.
Suudi Arabistan kraliyet ailesinde o dönemde kimin tahta geçeceğiyle ilgili gerilimlerin yaşandığı aktarılmıştı.
Suudi Arabistan hükümeti ise Jabri'nin "yalanlarla dolu uzun bir geçmişi olan, itibarını yitirmiş bir yetkili" olduğunu öne sürüyor.

"Psikopat bir katil"

CBS'in 60 Dakika programına çıkan Jabri, Valiaht Prens Muhammed bin Selman'ın, "Orta Doğu'da sınırsız imkanı olan, kendi insanına, Amerikalılara ve dünyaya bir tehdit teşkil eden psikopat bir katil" olduğunu iddia etti.

Jabri'nin iddialarına göre Veliaht Prens, 2014 yılında o dönem içişleri bakanı olan kuzeni Prens Muhammed bin Nayef'e, Kral Abdullah'ın ölümünü ayarlayabileceğini söyledi.
Jabri, "Kral Abdullah'ı öldürmek istediğini söyledi. Rusya'dan zehirli bir yüzük alabilirdi, 'Onunla el sıkışırım ve işi biter' dedi" ifadesini kullandı. Jabri, "Belki sadece palavra sıkıyordu, ama biz bunu ciddiye aldık" dedi.

Televizyona konuşan Jabri, meselenin yerel bir kraliyet mahkemesinde çözüldüğünü aktardı.
Ancak görüşmenin gizlice kaydedildiğini ve bu görüşmeye dair iki kayıt olduğunu da belirtti.

Kanada'ya kaçtı

Selman bin Abdülaziz el Suud'un tahta geçmesiyle önce veliaht prens olarak ilan edilen Nayef'in bu pozisyonu 2017 yılında bin Selman ile değiştirilmişti.
Nayef, önce içişleri bakanlığı görevini kaybetti, sonra ev hapsine atıldı, geçen yıl da nedeni bilinmeyen sebeplerle gözaltına alındı.
Nayef'in görevden alınmasının ardından Jabri, Kanada'ya kaçtı.

ÖNCEKİ HABERLER
26 Ekim evde bakım maaşı yatan iller yeni listesi 2021
26 Ekim evde bakım maaşı yatan iller yeni listesi 2021
Cami cemaati AK Parti'den neden kopuyor? İYİ Parti ile mücadele böyle mi olacak? Hadi Özışık yorumluyor
Cami cemaati AK Parti'den neden kopuyor? İYİ Parti ile mücadele böyle mi olacak? Hadi Özışık yorumluyor
Benzine 2.5 liralık zam gelecek mi? Resmi Gazete'de yayınlandı 2022'de de sürecek
Benzine 2.5 liralık zam gelecek mi? Resmi Gazete'de yayınlandı 2022'de de sürecek
ABD’de alışveriş merkezinde silahlı saldırıda 2 kişi öldü
ABD’de alışveriş merkezinde silahlı saldırıda 2 kişi öldü
Kıskanç kadından akılalmaz takip! 18 yıllık eşi gerçeği öğrenince şoke oldu
Kıskanç kadından akılalmaz takip! 18 yıllık eşi gerçeği öğrenince şoke oldu
Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor! Vergi Paketi Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi
Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor! Vergi Paketi Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi
Avrupa İlaç Ajansı'ndan Moderna'ya 3'üncü doz onayı
Avrupa İlaç Ajansı'ndan Moderna'ya 3'üncü doz onayı
Mısır'da 2017'den bu yana uygulanan OHAL kaldırıldı
Mısır'da 2017'den bu yana uygulanan OHAL kaldırıldı
Facebook üçüncü çeyrekte net kar ve gelirini artırdı
Facebook üçüncü çeyrekte net kar ve gelirini artırdı
Tokat'ta kontrolden çıkan kamyonet 100 metreden uçuruma yuvarlandı: 3 ölü, 1 yaralı
Tokat'ta kontrolden çıkan kamyonet 100 metreden uçuruma yuvarlandı: 3 ölü, 1 yaralı