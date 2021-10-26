Meral Akşener'den Fatih benzetmesi sonrası Ekrem İmamoğlu'na yeni benzetme: Yüzünde Rabbi Yessir...

Ekrem İmamoğlu'nu Fatih Sultan Mehmet'e benzetmesiyle tepkileri üzerine çeken Meral Akşener bu defa ablasının yaptığı bir benzetmeyle dikkatleri üzerine çekti. Akşener, ablasının İmamoğlu'nun yüzünde 'Rabbi Yessir'i gördüğünü aktardı. Rabbi Yessir Müslümanların kolaylaştırma duası olarak okuduğu metinde yer alıyor.

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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu için yeni bir benzetmede bulundu. Katıldığı bir programda İmamoğlu ile ilgili açıklamada bulunan Akşener, şaşkınlık yaratan ifadeler kullandı.

Akşener, "Benim ablam 75 yaşında dindar bir kadın. Ablam AK Parti bünyesindeki dindar kadınlarla da beraber olan biri. Ablam bana 'Ekrem Kardeşimin yüzünde Rabbi Yessir gördüm' dedi. Arkadaşlarını sordum, onlar da sempati duymuşlar." dedi.

Fatih Sultan Mehmet'e benzetmişti

Akşener daha önce yaptığı bir açıklamada, "1453, Fatih Sultan Mehmet aynı senin gibi dedi ki; 'Ya İstanbul beni alır, ya ben İstanbul'u alırım. Bizans'a, Avrupa'ya rağmen, Haçlılara rağmen ya İstanbul'u alırım ya İstanbul beni alır. İki kararlı lider ve İstanbul alındı." ifadelerini kullanmıştı. Akşener'in bu açıklamaları uzun günler eleştirilerin hedefi olmuştu.

Rabbi Yessir ne demektir? Kolaylaştırma duası

Rabbi Yessir Müslümanların Türkçesi 'Allahım, kolaylaştır zorlaştırma işimizi hayırla tamamla' şeklinde olan 'kolaylaştırma' duasıdır. 'Yüzünde rabbi yessir kalmamış' şeklinde halk arasında Allah'ın nuru çekilmiş anlamında kullanılmaktadır. Rabbi Yessir yüzlü olmak da Allah'ın nuruna sahip olmak, işlerinin kolay gitmesi anlamına gelmektedir.

İki ismin seçilmesi için gayret gösterdim

Akşener, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş ile ilgili şunları kaydetti:

"Ekrem İmamoğlu da Mansur Yavaş da Millet İttifakı'nın belediye başkanları. İki ismin de seçilmesi için gayret gösterdim. Sayın Kılıçdaroğlu iki arkadaştan birini aday gösterdiği halde biz 'hayır' demeyiz. 63 ilin ilçelerinde insanlarla görüşüyorum. Muhalif seçmeni iki arkadaşımız üzerinden taraftarlaştırmaya döndü bu iş. Bunu yanlış buluyorum. Taraftarlaşan insanlar 'o insanların arkasında yürüyecek mi yürümeyecek mi?' diye bir endişem var. Tek ve ortak adayla gidilmesini de öneriyorum. Sayın Kılıçdaroğlu döner de iki arkadaştan birini aday gösterirse hayır demeyiz."