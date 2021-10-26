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Benzine 2.5 liralık zam gelecek mi? Resmi Gazete'de yayınlandı 2022'de de sürecek

Benzine 2.5 liralık zam gelecek mi? Resmi Gazete'de yayınlandı 2022'de de sürecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayladığı "2022 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı" Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, akaryakıtta eşel mobil sistemi 2022'de de devam edecek. Fiyat artışlarının bir kısmı ÖTV'den karşılanarak satış fiyatına yansıtılmayacak.

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Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yer alan Cumhurbaşkanı Kararı'nda, "Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Strateji ve Bütçe Başkanlığınca hazırlanan ekli '2022 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı'nın onaylanmasına karar verilmiştir" ifadelerine yer verildi.

Programa göre, dalgalı kur rejimi uygulaması devam edecek. Enflasyon hedeflemesi sistemi sürecek. Döviz kurunda sağlıksız fiyat oluşumu gözlenirse piyasa istikrarı için gerekli adımlar atılacak. 

Akaryakıtta eşel mobil sistemi 2022'de de devam edecek. Fiyat artışlarının bir kısmı ÖTV'den karşılanarak satış fiyatına yansıtılmayacak. 

EPGİS Başkanı 'eşel mobil sistemidevam etmezse yüzde 50 zam gelecek

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS) Genel Başkanı Fesih Aktaş, ÖTV'nin yeniden fiyatlara yansıtılması yüzde 50'ye yakın bir zam anlamına geleceğini söylemişti. Aktaş şöyle konuştu:

"ÖTV uygulaması sona ererse benzinde 2 lira 30 kuruş, motorinde 2 lira 56 kuruş, LGP'de 1 lira artış olacak ve artı KDV eklenecek...

"Ya radikal bir karar alarak benzinde litrede 2 lira 30 kuruş, motorindeki 2 lira 56 kuruş ve LPG'deki 1 lira ve buna bağlı KDV miktarı da eklenerek akaryakıt satış fiyatlarına yansıtılır, ki bu fiyatlarda yüzde 50'ye yakın bir zam anlamına gelir, ya da bu rakamların getireceği vergisel feragate devam edilir.

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