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Son seçimi en doğru bilen anketçi ORC'nin patronu Mehmet Pösteki açıkladı: AK Parti 10 puan kaybetti

Son seçimi en doğru bilen anketçi ORC'nin patronu Mehmet Pösteki açıkladı: AK Parti 10 puan kaybetti

AK Parti ile geçtiğimiz günlerde sosyal medya üzerinden atışan ORC Araştırma'nın patronu Mehmet Pösteki, yaptıkları son araştırmaları ve AK Parti'den kaçan oyların kime gittiğini açıkladı...

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2018 seçim sonuçlarını en doğru bilen anket şirketi ORC Araştırma'nın Başkanı Mehmet Pösteki, son anketlerle ilgili çarpıcı değerlendirmeler yaptı. AK Parti'nin 'araştırmaları bilimsel değil' diye suçladığı Pösteki, AK Parti'nin oy oranının şu anda yüzde 10'nun üzerinde olduğunu savundu. İşte Pösteki'nin kişisel Twitter hesabından yaptığı paylaşımlar...

- Yaptığımız araştırmalara göre Ak Parti’nin oy kaybı 10 puanın üzerinde.

- Bu oy kaybının sebepleri;
*Ekonomi; 5 Puan
*Kötü yönetim; 3 Puan
*Hukuk, Adalet ve Özgürlük endişeleri yaklaşık 2 puan

AK Parti'nin eski oy oranına çıkması mümkün değil

- Bu durumda Ekonomi düzelse dahi, Yönetimdeki Kötüleşme, Demokrasiden Geriye Gidiş ve Adalet konuları düzelmeden (bu üç konu da doğrudan başkanlık sisteminin getirdikleriyle ilgili), Ak Parti en fazla kaybettiği oyların yarısını geri alabilecektir.

- Bu sebeple Ak Parti’nin eski oy oranlarına çıkmasını pek muhtemel görmüyoruz.

Ekonomi sebebiyle AK Parti'den kopanlar DEVA ve Gelecek'e gidiyor

- Bununla birlikte ekonomi sebebiyle Ak Parti’den kopan kitlenin genelinin Deva Partisi ve Gelecek Partisi’ne, Demokrasiden Geriye Gidiş, Hukuk ve Adalet gibi konulardan dolayı ayrılan kitlenin ise CHP ve İyi Parti’ye yöneldiğini görebiliyoruz.

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