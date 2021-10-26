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HABER /  BİLİM - TEKNOLOJİ

WhatsApp artık bu telefonlarda çalışmayacak! Listede iPhone, Samsung, Huawei, LG hepsi var...

WhatsApp artık bu telefonlarda çalışmayacak! Listede iPhone, Samsung, Huawei, LG hepsi var...

WhatsApp eski ve artık güncelleme almayan telefonlara olan desteğini kesiyor. Apple, Samsung, LG pek çok telefonda artık çalışmayacak.

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Yayımlanan listeye göre; onlarca telefon modeli 1 Kasım tarihinden itibaren uygulamayı çalıştırmayacak.

Apple güncelleme desteği söz konusu olduğunda kullanıcılarını en çok destekleyen şirketlerden birisi olmasına rağmen eski telefonlarından desteği çekiyor.

iPhone 5 serisi için güncelleme sunulması yıllar önce durdurulmuştu. Şimdi ise WhatsApp kullanamayacaklar.

1 Kasım itibarıyla WhatsApp kullanamayacak telefon modelleri şu şekilde:

Apple (iOS güncellemesi yapmadıysanız kullanılmayacak. iOS 10 ve üstü sürümlerde sorun olmayacak):

iPhone SE;

iPhone 6S;

iPhone 6S Plus.

iPhone 4 (Not bu model için geçerli değildir)

Samsung

Galaxy Trend Lite;

Galaxy Trend II;

Galaxy SII;

Galaxy S3 mini;

Galaxy Xcover 2;

Galaxy Core;

Galaxy Ace 2.

LG

Lucid 2;

Optimus F7;

Optimus F5;

Optimus L3 II Dual;

Optimus F5;

Optimus L5;

Best L5 2

Optimus L5 Dual;

Optimus L3 II;

Optimus L7;

Optimus L7 II Dual;

Optimus L7 II;

Optimus F6 Enact;

Optimus L4 II Dual;

Optimus F3;

Optimus L4 II;

Best L2 2;

Optimus Nitro HD и 4X HD;

Optimus F3Q.

ZTE

Grand S Flex;

V956;

Grand X Quad V987;

Large Memo.

Huawei

Ascend G740;

Ascend Mate;

Ascend D Quad XL;

Ascend D1 Quad XL;

Ascend P1 S;

Ascend D2.

Sony

Sony Xperia Miro;

Sony Xperia Neo L;

Xperia Arc S.

Diğer

Alcatel One Touch Evo 7;

Archos 53 Platinum;

HTC Desire 500;

Caterpillar Cat B15;

Wiko Cink Five;

Wiko Darknight;

Lenovo A820;

UMi X2;

Faea F1;

THL W8

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