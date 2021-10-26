Uzun süredir ekranlarda görünmeyen deneyimli isim Esra Ceyhan sosyal medya hesabından Squid Game'i Eleştiren Bergüzar Korel'e Binbir Gece dizisi üzerinden yürüdü ortalık karıştı. Peki kimdir Esra Ceyhan, kaç yaşında, boşandığı eşi Barbaros Ceyhan kimdir, kızı kaç yaşında?

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ATV ekranlarının en uzun soluklu programı A'dan Z'ye programını sunan ve bir döneme adını yazdıran deneyimli sunucu Esra Ceyhan yıllar sonra girdiği bir polemik ile yeniden gündem oldu. Squid Game'i Eleştiren Bergüzar Korel'e Binbir Gece dizisi üzerinden eleştirdi ortalık iyice karıştı. Peki ekranlardan uzak bir yaşam süren Esra Ceyhan kimdir, kaç yaşında, evli mi, kızının babası kimdir?

3. çocuğuna hamile olan Bergüzar Korel, Geçtiğimiz günlerde ortalığı kasıp kavuran Squid Game dizisiyle ilgili bir paylaşım yaparak ebeveynlerin dikkatli olması gerektiğini söylemişti.

Ancak bu paylaşımla ilgili beklenmeyen bir çıkış geldi. Ünlü sunucu Esra Ceyhan, Bergüzar Korel'i "Binbir Gece" dizisi üzerinden eleştirdi.

Peki Esra Ceyhan kimdir: Esra Ceyhan,1969, İzmir, televizyon programcısı ve sunucu. Esra Ceyhan, 1969 yılında İstanbul'da doğmuştur. Asker olan babasının görevi nedeniyle çocukluğundan beri birçok şehir değiştirdi. En çok da Bursa ve Diyarbakır'da yaşamış. Bursa'da başladığı ilkokulu Diyarbakır'da bitirdi. Ortaokul ve liseyi yine Bursa'da okudu. 1986 yılında İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi'ni kazandı. Böylece Bursa'dan İstanbul'a geldi.1988 yılında üniversite ikinci sınıf öğrencisiyken bir davette Halit Kıvanç'la tanıştı. Televizyonculuk hayatı da bu tanışma ile başladı.



Ünıversıtede okurken TRT'de calışmaya başladı. 'TRT'e calıştığı yıllarda Halıt Kıvanıc'n teklıf etmesıne rağmen kamera önüne gecmeyen ve kamera arkasını öğrenmeye calışan Esra Ceyhan calışma hayatına verdığı aradan sonra Flash TV'e bu kez kamera önünde seyırcılerle buluştu. 'TRT'e eğlence ve eğıtım kültür drama programlarında yönetmen yardımcısı olarak programların hazırlanışı hakkında tecrübe kazandı.

1996 yılında televızyonda ılk kamera önüne cıkmaya HBB televızyonungündüz kuşağı kadın programıyla başladı. Daha sonra da 1997 yılında Atv'ye gecerek sekız bucuk yıl "Esra Ceyhan'la A'dan Z'ye" ısımlı programını sunmuştur. Aynı programına bır sezon TV 8 'de de devam etmıştır.

Sabah gazetesınde köşe yazarlığı yaptı. Daha sonra da Posta gazetesınde yazdı. Bır süre sonra Kanal D'de "Esra Ceyhan'la" ısımlı programı yapmaya başlamıştır. 2009 yılında TRT'ye transfer olmuş ve "Esra Ceyhan'la Hayat" adlı gündüz programını yapmıştır. 5 ay yaptığı program sona erdırıldı.

Esra Ceyhan'ın, "Cey Yapım" adında bir yapım şirketi de vardır. 2012 yılında Kanal 7 ekranında "Esra Ceyhan'la A'dan Z'ye" programı ile yeniden izleyici karşısına çıktı. Esra Ceyhan, 1992 yılında diş hekimi Barbaros Ceyhan ile evlendi. 17 yıl sonra 2009 yılında boşandı. Ayşe (d.2006) adında bir kızı vardır. Türk mutfağından örneklerle hazırladığı bir yemek kitabı yazdı.