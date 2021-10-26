Barış Pehlivan duyurdu! Rauf Denktaş'a 'manyak' diyen terbiyesiz dostu öldü

Cumhuriyet gazetesi yazarı Barış Pehlivan, bugünkü köşesinde KKTC’nin kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş’ın ünlü papağanı Cafer'in öldüğünü duyurdu.

Abone ol

Cumhuriyet gazetesi yazarı Barış Pehlivan, bugünkü köşesinde KKTC’nin kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş’ın ünlü papağanı Cafer'in öldüğünü duyurdu. Pehlivan'ın yazısından ilgili bölümünde "Baba yadigârı Caferimizi kaybettik” diye duyurdu kızı Ender Denktaş. KKTC’nin kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş’ın ünlü papağanıydı Cafer. Zamanında kaybolup bulununca Denktaş’a “manyak” diyebilen “terbiyesiz” dostlarındandı. “Son 10 yılı onsuz yaşadı” diyordu Denktaş’ın kızı... Şu sözlerle veda etti: “O şimdi babasının yanında. Yaşayan her canlı değerli bir aile bireyidir. Kaybedilişi en az bir insana duyulan acı kadardır. Güle güle Cafer. Seni hiç unutmayacağız.”" ifadelerini kullandı.





