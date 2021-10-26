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Adnan Oktar imaj değiştirdi kadın müritleri Adnan Oktar'ın son halini paylaştı

Adnan Oktar imaj değiştirdi kadın müritleri Adnan Oktar'ın son halini paylaştı

Adnan Oktar cezaevinde imaj değişikliği yaptı. Sakallarını uzatan Oktar’ın yeni halini, 'kedicik' ismiyle bilinen kadın müritleri sosyal medya hesaplarından paylaştı.

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Suç amacıyla örgüt kurmak ve yönetmek, cinsel saldırı gibi suçlardan bin 75 yıl hapis cezasına çarptırılan Adnan Oktar’ın, hükümlü olarak yattığı Edirne Cezaevi’nde imaj değiştirdiği ortaya çıktı.

"Maşallah" yine eksik olmadı

Ebru Yılmaz Atilla adlı bir hesap, söz konusu fotoğrafın tarihinin 12 Ekim 2021 olduğunu yazdı. Oktar hayranları ise fotoğrafı paylaşarak övgü dolu ifadelerde bulundular.

Bir takipçi ise bu paylaşım için "Ne kullanıyorsunuz. Merakla cevap bekliyorum" diye yazdı.

İşte o paylaşım;

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