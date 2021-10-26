Viyana Sözleşmedi nedir Viyana Sözleşmesi'ne taraf olan ülkeler hangisi?

ABD'den 10 Büyükelçi'nin 'Osman Kavala serbest bırakılmalı' açıklamasına Türkiye'nin verdiği tepki ABD'ye geri adım attırdı. ABD Büyükelçiliği'nden yapılan açıklama sonrasında Viyana Sözleşmesi yeniden gündeme geldi. 3 alt başlıktan oluşan Viyana Sözleşmesi'nin 41. maddeleri ne diyor tam metin.

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Viyana Sözleşmesi 41. madde ABD Büyükelçiliği’nden yapılan açıklama sonrasında bir kez daha gündeme geldi. 3 alt başlık içeren maddede yerine getirilmesi gereken yükümlülükler yer alıyor. Peki, Viyana Sözleşmesi 41. Madde nedir?

ABD Büyükelçiliği'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada "ABD, 18 Ekim tarihli açıklamaya ilişkin bazı soruların yönetilmesi vesilesiyle, Diplomatik İlişkiler Hakkında Viyana Sözleşmesi'nin 41. Maddesine riayet etmeyi teyit eder" ifadeleri kullanıldı. Peki, sözleşmenin bu maddesinde neler yer alıyor?

VİYANA SÖZLEŞMESİ 41. MADDE

Madde 41 - 1. Ayrıcalıklarına ve bağışıklıklarına hâlel gelmeksizin, bu gibi ayrıcalıklardan ve bağışıklıklardan yararlanan bütün şahıslar kabul eden Devletin kanunlarına ve nizamlarına riayet etmekle yükümlüdür. Anılan Devletin iç işlerine karışmamakla da bu şahıslar keza yükümlüdür.

2. Gönderen Devlet tarafından kabul eden Devlet nezdinde yapılması misyonun uhdesine tevdi olunan bütün resmi işler, kabul eden Devletin Dışişleri Bakanlığı veya mutabık kalınacak diğer bir Bakanlık ile veya aracılığıyla yürütülür.

3. Misyonun binaları, misyonun bu Sözleşmede belirtilen görevleri veya diğer genel uluslararası hukuk kuralları veya gönderen ve kabul eden Devlet arasında yürürlükte olan özel anlaşmalar ile bağdaşmayacak bir tarzda kullanılmaz.

Viyana Sözleşmesi nedir, maddeleri nedir:

Diplomatik İlişkiler Hakkında Viyana Sözleşmesi, diplomatların görevli bulundukları ülkelerdeki diplomatik ilişkilerini, ayrıcalıklarını ve dokunulmazlıklarını belirleyen uluslararası bir anlaşmadır. Viyana'da 2 Mart-14 Nisan 1961 tarihleri arasında düzenlenen "Birleşmiş Milletler Diplomatik İlişkiler ve Dokunulmazlıklar" konferansında alınan kararlarla çerçevesi belirlenmiştir. Konferansta ayrıca, milliyetin kazanımına ilişkin seçmeli protokol, anlaşmazlıkların zorunlu uzlaşımına ilişkin seçmeli protokol ve son kararla birleşik dört önerge de kabul edilmiştir. 24 Nisan 1964'te resmen yürürlüğe girmiştir.