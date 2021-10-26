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Ucuz yakıtı duyan akın etti! Dakikalarca kuyrukta beklediler

Ucuz yakıtı duyan akın etti! Dakikalarca kuyrukta beklediler

ÇEKYA'da, yükselen akaryakıt fiyatları sürücüleri uygun fiyatlı benzin istasyonlarına yöneltiyor. Sürücüler depolarını doldurabilmek için dakikalarca kuyrukta beklerken fiyatların artmaya devam edeceği tahmin ediliyor.

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Avrupa genelinde yaşanan yüksek akaryakıt fiyatlarından Çekya da nasibini alıyor. Sürücüler birkaç kron daha ucuza akaryakıt alabilmek için akaryakıt istasyonlarına akın etti. Daha ucuza akaryakıt almak isteyen sürücüler, istasyonlarda uzun kuyruklar oluşturdu.

Ortalama kurşunsuz benzin fiyatı en son 2014 yılının Kasım ayı başında 36 kronun (yaklaşık 15.6 TL) üzerindeydi. Bir yıl önce, sürücüler bir litre benzin için ortalama 28 kron (yaklaşık 12.1 TL) öderken, dizel yakıtta da 2014 yılı Kasım ayından bu yana en pahalı fiyatlar görülüyor. Geçen yıl litre başına ortalama 27 krona (yaklaşık 11.7 TL) mal olan dizel yakıt ise şuanda 35 kron (yaklaşık 15.1 TL) seviyelerinde seyrediyor.


Artışların devam edeceği tahmin ediliyor
Uzmanlar, yılbaşından bu yana yükselişte olan akaryakıt fiyatlarının artan talep karşısında arzın az olmasından kaynakladığını ancak bu artışların özellikle Batı Avrupa’da çok daha fazla olduğunu belirtiyor. Analistlerin tahminlerine göre akaryakıt fiyatları kısa vadede yıl sonuna kadar artmaya devam edecek.

Almanlar Çekya’ya gelirken Çeklerin gidebilecekleri ülke yok
Tüm Avrupa’da meydana gelen artışlar en çok Almanya’da yaşanırken Alman sürücüler sınıra gelip depolarını Çekya’daki benzin istasyonlarında dolduruyorlar. Almanya’nın Saksonya eyaletinde bulunan Dresden şehrinde bir litre Natural 95 benzin 1.79 Euro’ya (yaklaşık 20.11 TL) satılırken, Dresden’den yaklaşık 50 kilometre uzakta bulunan Çekya’nın Chlumec kasabasındaki benzin istasyonlarında ise aynı benzinin bir litresi 1,35 Euro’ya (yaklaşık 15.17 TL) satılıyor. Litre başına 44 sent (yaklaşık 4.94 TL) tasarruf eden Almanlar, depo başına ise 20 (yaklaşık 224 TL) ila 30 Euro (337 TL) arasında değişen önemli bir tasarruf elde ediyorlar. Çekler ise komşu ülkeler içinde en ucuz akaryakıta sahip olduklarından Almanlar gibi ucuz akaryakıt almak için gidebilecekleri bir komşu ülke bulunmuyor. Bu da Çek sürücüleri ülke içindeki nispeten ucuz benzin istasyonlarına yöneltiyor.


Fiyatlar çok fazla arttı
Uygun fiyatlı akaryakıt satan bir benzin istasyonunda kuyrukta bekleyen Jakup Koranek isimli Çek sürücü, “Çekya’da akaryakıt fiyatları çok fazla arttı. Geçen sene yaklaşık 28.50 krona (yaklaşık 12.30 TL) aldığım akaryakıt, bu sene 34.50 kron (yaklaşık 14.90 TL).Artık sürekli buraya geliyorum çünkü burası daha ucuz” dedi.

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