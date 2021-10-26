Emir Sarıgül kaç yaşında çocuklarının annesi Fatoş Sarıgül'den boşandı mı?

Ayrıldılar mı, birlikteler mi sorusu magazin basınında sık sık tartışılırken Emir Sarıgül ve Sibel Can yine birlikte görüntülendi ve aşkları yine belgelendi. 6 yıldır beraber oldukları bilinen çift pazar gününü birlikte geçirdi. Peki Emir Sarıgül kimdir, kaç yaşında, boşandığı eşi Fatoş Sarıgül ve çocukları kimdir?

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Sesi, verdiği kiloları ve danslar ile sık sık konuşulan Sibel Can bu sefer aşk hayatıyla anılıyor. Daha önceki aylarda Emir Sarıgül ile görüntülenen Sibel Can, 6 yıl gibi bir süredir beraberlik yaşıyor. Geçtiğimiz gün bir mekanda tekrar birlikte olduğu görülen ikilinin aşkı fotoğraflarla belgelendi. İşte o görüntüler...

Emir Sarıgül ile Sibel Can, yaz aylarında özel yatla mavi tura çıktı. Çıktıkları mavi turda ilk kez birlikte görüntülenen çiftin fotoğraflarının basına sızmasının ardından Emir Sarıgül ile Sibel Can haklarında çıkan aşk dedikoduları kesin bir dille yalanlamıştı.

Aşk hayatını yıllardır medyadan uzak tutan ve kendi içinde yaşayan Sibel Can Emir Sarıoğlu ile tekrar görüntülendi. 6 yıldır beraber oldukları bilinen çift pazar gününü birlikte geçirdi.

Yıllardır aşklarını gözlerden uzak yaşayan Sibel Can ile Emir Sarıgül aylar sonra ilk kez ve yeniden tv100 tarafından görüntülendi. Ünlü şarkıcı Sibel Can ile Emir Sarıgül, 6 yıldır gözlerden uzak bir beraberlik yaşıyor.

Çift, geçen yaz ilk kez Bodrum tatilinde tv100 tarafından görüntülenmişti.

Sibel Can ve Emir Sarıgül aynı araçla İstanbul'daki bir restorana gitti, arkadaşlarıyla buluştu, yemek yedi. Yemekte Sibel Can'ın çok keyifli olduğu gözlerden kaçmadı.

Siyasi hayatının yanı sıra özel hayatı ve evlilikleri ile de çok konuşulan Mustafa Sarıgül'ün 2 çocuğu vardır. İlk evliliğini Hülya Köksaloğlu ile yapan Sarıgül'ün bu evlilikten 1981 yılında Emir adında bir oğlu oldu. Şu an 40 yaşında olan Emir Sarıgül, Altınbaş Yönetim Kurulu Başkanı Ali Altınbaş’ın kızı Fatoş Sarıgül ile evliydi çift 2019 yılında ayrıldı. Çiftin iki kızları vardır.

Emir Sarıgül kimdir: Abdurrahman Emir Sarıgül, Mustafa Sarıgül’ün ilk eşi Hülya Köksaloğlu’ndan olma oğludur. Emir’e hamile olan annesine kanser teşhisi konmuş, anne buna rağmen doğumda ısrarcı olmuştur. 1981 yılında İstanbul’da doğan Emir Sarıgül 1985 yılında, henüz 3,5 – 4 yaşlarındayken kanser hastası olan annesini kaybetmiştir. İlköğretim ve lise eğitimini İstanbul’da tamamlayan Emir Sarıgül, Fevziye Mektepleri Vakfı Özel Işık Lisesi’nde mezun olmuştur. Ardından Yeditepe Üniversitesi’ni kazanmıştır.

Emir Sarıgül Altınbaş Yönetim Kurulu Başkanı Ali Altınbaş’ın kızı Fatoş Altınbaş ile 2019 yılında boşandı. Çiftin iki kızı var.

Yeditepe Üniversitesi İngilizce İşletme bölümünü tamamlamasının ardından master eğitimi almak üzere İngiltere’ye gitmiştir. Londra’daki American Intercontinental University’de aldığı yabancı dil eğitimini tamamladıktan sonra Türkiye’ye dönmüş ve iş hayatına atılmıştır.

Özellikle inşaat sektöründe başarılı işler yapan Emir Sarıgül, bu alanda kendinden sıkça söz ettirmiştir. Halen inşaat sektöründe faaliyet gösteren Maritza Şirketler Grubu'nun kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkan Vekili olarak görev yapmaktadır.

1999 yılından bu yana, Galatasaray Spor Kulübü’nün üyesidir, 2010 ve 2013 yılları arasında da Galatasaray Spor Kulübü’nün Yönetim Kurulu Üyesi olarak görevde bulunmuştur.

Babası Mustafa Sarıgül gibi siyasetle ilgili olan Emir Sarıgül Şişli Belediye Başkan Yardımcısı ve Başkan Vekili görevinde bulunmuştur. Ancak 2014 seçimlerinde Şişli Belediye Başkanı olarak seçilen Hayri İnönü’nün de dâhil olduğu bir takım tartışmalar nedeniyle başkanvekilliği görevinden istifa etmiştir. Ancak meclis üyeliği görevine devam edeceğini belirtmiştir. Sarıgül’ün istifasının ardındaki neden ise, Hayri İnönü’nün Sarıgül’e ait olan 6 müdürlüğün yetkilerini alması gösterilmektedir.

Emir Sarıgül, Altınbaş Yönetim Kurulu Başkanı Ali Altınbaş’ın kızı Fatoş Sarıgül ile olan evliliğini 2019 yılında bitirdi.