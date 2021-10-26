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Eskişehir'de direksiyon başında kalp krizinden öldü

Eskişehir'de direksiyon başında kalp krizinden öldü

ESKİŞEHİR'de, direksiyon başında kalp krizi geçiren Yücel Çelik (50) hayatını kaybetti. Yücel'in cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin belirlenebilmesi için morga gönderildi. 

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Olay, Zincirlikuyu Mahallesi İkizkavak Caddesi'nde meydana geldi. Oto yıkama dükkanı işleten Yücel Çelik'in kullandığı 26 ABY 856 plakalı otomobil, kontrolden çıkıp, boş araziye daldı. Yücel'in otomobilde hareketsiz olduğu görenlerin ihbarıyla bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiyecilerin otomobilin arka camını kırarak ulaştıkları Yücel'in hayatını kaybettiği belirlendi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk inceleye göre kalp krizi geçirdiği değerlendirilen Yücel'in cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin belirlenebilmesi için Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna gönderildi. 

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