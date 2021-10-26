CHP'den Cumhuriyet Bayramı sürprizi

Cumhuriyet Halk Partisi'nin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı için yeni bir çalışma içinde olduğu öğrenildi.

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Parti kulislerinden edinilen bilgilere göre Cumhuriyet Halk Partisi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı için büyük bir hazırlık içinde. Bu hazırlıklardan biri de Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nun kurmayları ile birlikte 27 Ekim Çarşamba günü 1. Türkiye Büyük Millet Meclisi’ni ziyaret edecek olması.

Ziyaretin, neden 29 Ekim’de değil de 27 Ekim’de gerçekleşeceğine dair henüz net bir bilgiye ulaşılabilmiş değil ama bir süredir çekimleri devam eden ve büyük bir gizlilikle yürütülen “Türkiye’nin Çatısı” kampanya filminin 27 Ekim’de yapılacak olan bu ziyaretle tamamlanacağı tahmin ediliyor.

Geçtiğimiz yıl içerisinde değişen iletişim stratejisi dikkat çeken CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu yıl nasıl bir hamlede bulunacağı merak ediliyor.