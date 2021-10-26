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Fatih Altaylı "kim bu gazeteci kılıklı ahlaksız p...ler?" diye sordu!

Fatih Altaylı "kim bu gazeteci kılıklı ahlaksız p...ler?" diye sordu!

KKTC'nin günlerdir konuştuğu Başbakan Saner'in istifasına neden olan 'kaset' skandalının sarsıntıları sürüyor. Şimdi de kasetleri çektiği idia edilen Halil Falyalı'dan rüşvet isteyen gazetecilerin olduğu iddiası gündeme geldi. "Kimse bu pislikler açıklansın" diyen Fatih Altaylı, "Bilelim ahlaksız p.. leri..." ifadelerini kullandı.

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Habertürk yazarı Fatih Altaylı, "Kim kardeşim bunlar söyleyin" başlıkla yazısında KKTC'yi derinden sarsar ve Başbakan Saner'i istifaya götüren kaset skandalının baş aktörü Halil Falyalı'dan rüşvet isteyen gazetecileri hedef aldı. İşte Fatih Altaylı'nın yazısının ilgili bölümü:

Yavru vatanı da kendimize benzettik. Orada da rezilliğin bini bir para artık. Başbakan Saner, “aşırı” cinsel içerikli bir görüntüsünün ortalığa saçılması sonucu istifa etmek zorunda kaldı.

Bu görüntü ile bir kumar ve uyuşturucu baronunun şantajlarına boyun eğdiği iddiaları ise zaten bir süredir vardı. Bu arada kumar ile ilişkisi zaten bilinen, uyuşturucu işleri ile de ilişkili olduğunu iddia edilen Halil Falyalı isimli baron da bir süre önce tutuklandı.

Halil Falyalı'ya şantaj yapıp para isteyen gazeteciler!

Burada beni en fazla rahatsız eden ise kendi mesleğimle ilgili olan taraf. “Bazı” gazetecilerin Halil Falyalı’ya şantaj yaparak kendisinden para istedikleri iddia ve dedikoduları.

Ne yazık ki, “Böyle bir şey yoktur” diyemiyorum. Gazeteci kisvesi altında böyle bir işlere bulaşan o kadar çok insan görmeye başladık ki, “Daha neler” diyebilmeyi çok isterdim ama diyemem.

Herkes bilsin isimlerini! Bilelim ahlaksız p...leri...

Ancak tek bir talebim var. Bu isimleri açıklayın kardeşim. Üç beş on sayıları kaç ise bu ahlaksız, şerefsiz, haysiyetsiz, aç pislikler yüzünden bu işi şerefiyle yapan gazeteciler de töhmet altında. Kimse bu pislikler açıklansın.

Herkes bilsin isimlerini. Kim Falyalı’dan para almış, kim Falyalı’dan para istemiş, şantaj yapmış hepsi ortaya çıksın. Böyle rezillik mi olur yahu. Bilelim ahlaksız p.. leri.

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