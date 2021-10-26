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Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira'dan 'başınızı kaldırın' mesajı

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira'dan 'başınızı kaldırın' mesajı

Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira, Alanyaspor maçının ardından yapılan ilk antrenmanda oyuncularına, "Başınızı kaldırın" mesajı verdi.

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Süper Lig'in 10. haftasında Aytemiz Alanyaspor karşısında alınan 2-1'lik yenilginin ardından gerçekleşen ilk antrenman öncesi oyuncularına konuşma yapan Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira, “Futbol zor bir iş, zor bir meslek. Ama bizler farklı olduğumuz için buradayız. Etraftaki insanların ne dedikleri bizi tanımlamaz. Bizi bizim karakterimiz, tepkilerimiz tanımlar” ifadelerini kullandı.

"5 puanlık fark çok az"

Söz konusu müsabakada oynanan oyunla gurur duyduklarını da dile getiren Portekizli teknik adam, “Bu ligde 5 puanlık fark çok az. Puan kaybı önemli ancak önemli olan sezonu kazanmak. Bunun için çok çalışmaya devam edeceğiz. Dünkü gibi devam edersek inanın bana fark kapanır” dedi.

"10 gündür Samandıra'dan çıkmadım"

İdmanın ardından takımına 1 gün izin veren Pereira, “Yarın ailelerinizle olun, kafanızı boşaltın çünkü buna ihtiyacımız var hepimizin. Henüz önümüzde uzun haftalar var. Her puan, her maç önemli. Kazanılacak çok maç ve puan var. Sabredecek, kırılma anlarında büyük takım reaksiyonu gösterecek, ayaklarımız yere basacak, birbirimize destek olup hep birlikte kazanmayı alışkanlığa dönüştüreceğiz. Ben de 10 gündür Samandıra’dan hiç çıkmadım. İzin yapın, kafanızı toplayın” diye konuştu.

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