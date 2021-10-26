BIST 1.510
DOLAR 9,44
EURO 10,98
ALTIN 546,97
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Büyük saygısızlık! Edirnekapı Şehitliği'nde tepki çeken görüntüler

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Büyük saygısızlık! Edirnekapı Şehitliği'nde tepki çeken görüntüler

Edirnekapı Şehitliğinde genç çiftlerin uygunsuz görüntüleri tepkilere yol açtı. Durumdan rahatsız olan vatandaşlar o anları cep telefonu kameralarına kaydetti.

Abone ol

Eyüpsultan'da bulunan Edirnekapı Şehitliği'nde ve çevresinde genç çiftlerin uygunsuz görüntüleri tepkilere yol açtı. Edinilen bilgiye göre vatandaşlar adeta adım başı denk geldikleri bu görüntülerden rahatsızlıklarını dile getirirken, yetkililerin bu durumun düzeltilmesi adına bir çaba göstermediklerini de vurguladı.

Gündüz saatlerinde çevrede insanlar olmasına karşın uygunsuz hareketlerine devam eden çiftlerin rahatlıkları da cep telefonu kameralarına yansıdı.

Durumla alakalı olarak İBB Beyaz Masa ile iletişime geçemeye çalıştıklarını fakat yanıt bulamadıklarını belirten vatandaşlar duruma oldukça tepkili.

ÖNCEKİ HABERLER
Koronavirüs sonrası talep arttı litresi 2 bin lira
Koronavirüs sonrası talep arttı litresi 2 bin lira
Kırklareli'nde korkunç olay! Kaza sonrası kavgada dövülerek öldürüldü
Kırklareli'nde korkunç olay! Kaza sonrası kavgada dövülerek öldürüldü
Viyana Sözleşmesi 41. madde nedir? 3 alt başlıklı Viyana Sözleşmesi tam metni
Viyana Sözleşmesi 41. madde nedir? 3 alt başlıklı Viyana Sözleşmesi tam metni
Facebook temsilcisi TBMM'de sunum yapacak tarihini Hüseyin Yayman açıkladı
Facebook temsilcisi TBMM'de sunum yapacak tarihini Hüseyin Yayman açıkladı
Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira'dan 'başınızı kaldırın' mesajı
Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira'dan 'başınızı kaldırın' mesajı
CHP'den Cumhuriyet Bayramı sürprizi
CHP'den Cumhuriyet Bayramı sürprizi
28 Ekim yarım gün mü okullar öğleden sonra saat kaçta tatil?
28 Ekim yarım gün mü okullar öğleden sonra saat kaçta tatil?
Fatih Altaylı "kim bu gazeteci kılıklı ahlaksız p...ler?" diye sordu!
Fatih Altaylı "kim bu gazeteci kılıklı ahlaksız p...ler?" diye sordu!
548 lira olan altın alınır mı satılır mı? Altında yükseliş sürecek mi Tunç Şatıroğlu'ndan kritik açıklama
548 lira olan altın alınır mı satılır mı? Altında yükseliş sürecek mi Tunç Şatıroğlu'ndan kritik açıklama
Cumhurbaşkanı Erdoğan Azerbaycan'da Fuzuli Havalimanı açıldı! İlk kez oldu!
Cumhurbaşkanı Erdoğan Azerbaycan'da Fuzuli Havalimanı açıldı! İlk kez oldu!