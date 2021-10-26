Büyük saygısızlık! Edirnekapı Şehitliği'nde tepki çeken görüntüler

Edirnekapı Şehitliğinde genç çiftlerin uygunsuz görüntüleri tepkilere yol açtı. Durumdan rahatsız olan vatandaşlar o anları cep telefonu kameralarına kaydetti.

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Eyüpsultan'da bulunan Edirnekapı Şehitliği'nde ve çevresinde genç çiftlerin uygunsuz görüntüleri tepkilere yol açtı. Edinilen bilgiye göre vatandaşlar adeta adım başı denk geldikleri bu görüntülerden rahatsızlıklarını dile getirirken, yetkililerin bu durumun düzeltilmesi adına bir çaba göstermediklerini de vurguladı.

Gündüz saatlerinde çevrede insanlar olmasına karşın uygunsuz hareketlerine devam eden çiftlerin rahatlıkları da cep telefonu kameralarına yansıdı.

Durumla alakalı olarak İBB Beyaz Masa ile iletişime geçemeye çalıştıklarını fakat yanıt bulamadıklarını belirten vatandaşlar duruma oldukça tepkili.