İstanbul'da E-5 kenarında 20 çeşit sebze yetiştiriyor vatandaşların ilgisi büyük

"Yıllar geçtikçe bahçe sayısı azaldı. Bu çevrede sadece ben kaldım"

Bahçe sahibi Erol Buyurman, “1983 yılında bu yana İstanbul'da tarım işiyle uğraşıyorum. İlkokulu bitirdik, kendimizi bu işlere verdik. 20 senedir kendi tohumlarını kendimiz yetiştiriyoruz. Pandemi döneminde bu ürünler çok ilgi gördü. Marketlere gitmek istemeyen vatandaşlar doğal ürünlere ürünlere yöneldi. Buralara gelmeye başladı. Biz daha çok kadın personellerle çalışıyoruz. Ot alma, ekim yapma ya da çapa gibi işlere kadınların eli daha yatkın oluyor. Aslında İstanbul'da 30 sene önceye döndüğümüzde buralar hep bahçeydi. İstanbul'da doğal tarımla uğraşan çok kişi vardı. Yıllar geçtikçe bahçe sayısı azaldı. Bu çevrede sadece ben kaldım. Biz de elimizden geldiğince sürdürmeye çalışıyoruz" diye konuştu.