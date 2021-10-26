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Gaziantep'te yediği kek 4 yaşındaki çocuğun hayatına mal oldu

Gaziantep'te yediği kek 4 yaşındaki çocuğun hayatına mal oldu

GAZİANTEP'te 4 yaşındaki bir çocuk, yediği kekin nefes borusunu tıkaması sonrası kaldırdığı hastanede verdiği 4 günlük yaşam savaşını kaybetti.

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Olay, Gaziantep'in Nizip ilçesi İstiklal Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, 4 yaşındaki yabancı uyruklu Muhammed Abdullah'ın kek yerken soluk borusu tıkandı. Çocuklarının nefessiz kaldığını ve çırpındığını gören ailesi ve yakınları durumu 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından küçük çocuğu Nizip Devlet Hastanesine kaldırdı. Hastanede dört gün boyunca yaşam savaşı veren 4 yaşındaki yabancı uyruklu Muhammed Abdullah, gece saatlerinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Cenazesi ailesine teslim edildi
Hayatını kaybeden talihsiz çocuğun cenazesi, Gaziantep Adli Tıp Kurumunda yapılan işlemlerinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi. Cenazenin Gaziantep'in Karkamış ilçesinde defnedileceği öğrenildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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