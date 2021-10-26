Antalya'da bir garip olay! Navigasyonda araç yerine yaya yolunu açınca otomobili merdivende asılı kaldı

İhbar üzerine olay yerine polis ekibi sevk edildi. Elif T.'nin, 1,30 promil alkollü olduğu belirlendi. İfadesinde İstanbul'dan iş için kente geldiğini aktaran Elif T., Çakırlar bölgesine gitmek için navigasyonu açtığını, cihazın yol olarak girdiği güzergahı gösterdiğini söyledi. Elif T.'nin, navigasyon olarak yanlışlıkla yaya yolunu açtığı belirlendi. 'Alkollü araç kullanmak' ve 'Trafik güvenliğini tehlikeye sokmak' suçlarından hakkında cezai işlem uygulanan Elif T.'nin ehliyetine de el konuldu.