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İzmir'de genç öğretmen covid-19'dan hayatını kaybetti! Meğer aşı...

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
İzmir'de genç öğretmen covid-19'dan hayatını kaybetti! Meğer aşı...

İZMİR'de uzun yıllardır öğretmenlik yapan Hayati Eretit koronavirüsü nedeniyle yaşamını yitirirken, öğretmenin ölümü eğitim camiasını üzüntüye boğdu.

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Torbalı'da uzun yıllar öğretmenlik yapan ve buradan Bayındır Mesleki Eğitim Merkezine tayin edilen Tarih Öğretmeni Hayati Eretit, bir süre önce koronavirüse yakalandı. Ağırlaşan Eretit, hastaneye kaldırıldı ve entübe edildi. Durumu ağırlaşan eğitimci, yaşam savaşını kaybetti. Hayati Eretit'in ölümü, eğitim camiasını yasa boğdu. Hayati Eretit'in aşı olmadığı öğrenildi.

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