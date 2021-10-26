Antalya Manavgat'ta orman yangını! Karadan ve havadan müdahale ediliyor

ANTALYA'dan yangın haberi geldi. Manavgat ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

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Antalya'nın Manavgat ilçesinde orman yangını çıktı. Rüzgarın da etkili olduğu bölgeye sevk edilen ekipler, yangına müdahale ediyor.

Manavgat ilçesinin Kızıldağ Mahallesi Susuz mevkiinde, saat 13.30 sıralarında orman yangını çıktı. Bunun üzerine bölgeye karadan ve havadan ekipler sevk edildi. 1 uçak, 3 helikopter ve çok sayıda arazöz yangına müdahale etti. Dağlık alanda çıkan yangının rüzgarın da etkisiyle büyüme tehlikesi taşıdığı belirtildi.