Ankara'da emekli astsubay dehşet saçtı! Eşini silahla öldürüp intihar etti
ANKARA'da tartıştığı eşini silahla vurarak öldüren emekli astsubay, daha sonra aynı silahla intihar etti. Olay yerine gelen Ankara Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, soruşturma başlattı.Abone ol
Ankara'da tartıştığı eşini silahla vurarak öldüren emekli astsubay, daha sonra aynı silahla intihar etti.
Alınan bilgiye göre, Keçiören ilçesi Etlik Caddesi'nde bulunan evinde eşi Ülker İnal (58) ile tartışan Erol İnal (63), eşini silahla vurarak öldürdü.
Daha sonra aynı silahla kendini vuran emekli astsubay, hayatını kaybetti.
Olay yerine gelen Ankara Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, soruşturma başlattı.
Hayatını kaybeden karı kocanın cansız bedenleri, Keçiören Adlı Tıp Kurumuna kaldırıldı.