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AK Parti'den CHP'nin tezkere kararına ilk tepki! CHP hayır diyecek!

AK Parti'den CHP'nin tezkere kararına ilk tepki! CHP hayır diyecek!

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik tezkere için TBMM oylamasında hayır oyu vereceğini açıklayan CHP'ye sert tepki gösterdi. CHP grup toplantısında Kemal Kılıçdaroğlu sinyali grup toplantısında 'Biz senin her dediğine mühür mü basacağız?' demişti. Toplantı sonrası CHP kararını açıkladı.

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CHP ilk kez sınır ötesi asker gönderme tezkeresine hayır diyeceğini duyurdu. AK Parti, MHP ve İYİ Parti'nin 'evet' CHP ise 'hayır' oyu vereceği açıklandı. HDP bugünkü grup toplantısında tüm muhalefete 'hayır' oyu çağrısı yaptı.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada CHP'nin kararına tepki göstererek şunları söyledi:

Tezkere, Türkiye’nin milli güvenliği açısından güçlü bir irade beyanıdır. Bu irade beyanı Türkiye’nin milli birlik ve bütünlüğünü korumaya her şart altında kararlı olduğumuzu ve bunun için her türlü meşru mücadeleyi vereceğimizi ifade eder.

Bu irade olmasaydı PKK ve DEAŞ oluşumları olacaktı

Bu irade sayesinde sınırlarımız yakınında kurulmak istenen terör devletçikleri ortadan kaldırılmıştır. Eğer bu irade beyanı olmasaydı PKK ve DEAŞ gibi terör örgütlerinin sınırlarımıza yakın yerlerde fiili oluşumları söz konusu olacaktı. Buna asla izin vermeyeceğiz.

Milli güvenlik hassasiyeti yok

Yüce Meclisin takdirine sunulan tezkereler Türkiye’nin milli güvenliği açısından gerekli iradeyi temsil eder. Bu tezkerelere karşı çıkanların gerekçelerini bugün dinledik. Bu mantıksız gerekçeleri üretenlerin hiçbir şekilde Tükiye'nin milli güvenliği konusunda hassasiyeti yok.

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