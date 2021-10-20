Millet İttifakı 'parlamenter sistem' için buluştu! Tezkereye İYİ Parti 'evet' diyecek

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve beraberindeki heyeti, CHP Genel Merkezi'nde kabul etti. Akşener, 'İyileştirilmiş Parlamenter Sistem' kitapçığıyla geldi... Toplantı sonrası Irak ve Suriye'de asker bulundurma tezkeresine İYİ Parti 'evet' diyecek. CHP ise yetkili kurullarda görüşecek. AK Parti'nin tebdil-i kıyafet teftişine iki lider ne dedi?

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Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve beraberindeki heyeti, CHP Genel Merkezi'nde kabul etti. Akşener toplantının başlangıcında İYİ Parti'nin hazırlamış olduğu 'İyileştirilmiş Parlamenter Sistem' önerisi kitapçılığını Kılıçdaroğlu'na takdim etti. Görüşmede güncel konular, güçlendirilmiş parlamenter sistem ele alındı. Görüşmenin ardından Kılıçdaroğlu ve Akşener'in birlikte basın toplantısı yaptı. İşte o açıklamalar...

Meral Akşener şunları dile getirdi: Partimiz adına bu çalışmayı diğer siyasi partilere takdim etmek üzere bir sistem oluşturduk. Bugün de CHP’ye bu çalışmayı takdim ettik. Hem de Sayın Kılıçdaroğlu ile istişarede bulunduk. Türkiye’ye dair çözümlerin oluşması açısından istişarenin çok değerli olduğunu düşünüyoruz. İttifakın dört partisinin istişare kavramını tekrar Türkiye’nin gündemine getirmesi açısından memnunun. Ben yaptım oldu diyenlerin de istişare kavramını gündemlerine almaları gerektiğini düşünüyorum.

Kemal Kılıçdaroğlu şöyle konuştu: Türkiye’nin pek çok gündemi var. Türkiye’nin daha dinamik bir yapıya ulaşması lazım bunun için de istişarede bulunduk. Karşılıklı biz de görüşlerimizi aktardık. Ayrıca 6 siyasi partinin çalışması var. Bu konuda arkadaşlar bilgi verdiler. Türkiye’nin çözülemeyecek hiçbir sorunu yoktur. Her alanda ciddi sorunlar var. Bu sorunlardan Türkiye’nin arınması lazım, Türkiye’nin kendisine yeni bir yol haritası çizmesi lazım.

Rahip Brunson tipi olaylara engel olunmalı

Akşener ve Kılıçdaroğlu'na ABD başta olmak üzere 10 ülke büyükelçisinin Osman Kavala açıklaması hatırlatılıp ne düşündükleri soruldu. İşte Akşener ve Kılıçdaroğlu'nun konuşla ilgili açıklamaları:

Akşener: Osman Kavala sizin görüşünüze göre SOROS’cu. Soros’la masaya kim oturdu. Sayın Kılıçdaroğlu ve ben değil. Büyükelçilerin böyle bir talepte bulunmasını doğru bulmuyoruz. Böyle taleplere yol açacak olayların yaşanmasını da doğru bulmuyoruz. Rahip Bronsun tipi olayların yaşanmasına engel olunmalıdır.

Türkiye altına imza attığı sözleşmenin arkasında durmalı

Kılıçdaroğlu: Bir ülkenin itibarı imza attığı sözleşmenin arkasında durmaktır. Türkiye’nin itibarının her sahada korunmasını isteriz. Türkiye bir hukuk ülkesiyle bu çerçevede hareket etmesi lazım. Türkiye’ye dışarıdan yapılacak hiçbir müdahaleyi doğru bulmayız. Ama dışarıdan müdahaleye kapı açacak bir yönetimi de kabul etmeyiz. Geldiğimiz nokta maalesef üzücü bir nokta.

İYİ Parti tezkereye 'evet' oyu verecek

İktidar tarafından TBMM'ye sunulan Irak ve Suriye'de asker bulunduma tezkeserisyle ilgili CHP ve İYİ Parti'nin tavrı soruldu. Akşener, "Eleştirilerimiz baki olmak üzere teskereye 'evet' oyu vereceğiz" derken, CHP lideri Kılıçdaroğlu, "Yetkili kurullarımızda görüşüp karara bağlayacağız" ifadelerini kullandı.

AK Partililer halkın içinde gezmeye korktukları için tebdil-i kıyafet geziyor

Kılıçdaroğlu: Ekonominin durumu bilmek için tedbiri kıyafetle gezmeye gerek var mı? gazete okumuyorlar mı gerçeği görmüyorlar mı? Sadece havuz medyasının yayınlarını mı izliyorlar. Gerçeği nasıl görmüyorlar. Tedbiri kıyafet gezmek nedir kaçıncı yüzyılda yaşıyor bunlar?

Akşener: AKP yöneticisi ve mensubu olarak vatandaşın içinde gezememe korkusu tedbiri kıyafet gezmenin anlamı budur.